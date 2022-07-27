Загалом, загрожує заморозити Європу. Саме після того, як "газпром" ще на 25% скоротив постачання газу до ЄС. Європа до цього давно готова та запустила план економії. Європа може втратити 1,5% власного ВВП.

Читайте російський мотлох не може тягатися із сучасною зброєю

Але Європа не замерзне

Як не замерзла й Україна. Скільки б там росія не очікувала, що Україна замерзне без російського газу. Україна вивчила урок, що не можна йти на російський шантаж після того, як довго вихаркувала контракт путіна – Тимошенко, підписаний під тиском та погрозами про заморожування.

Європа навчається просто зараз. Європа намагається шукати компроміси та йде на зустріч по дрібницях, але в результаті отримує лише більше обмежень газу. Європа намагається пом'якшити удар та виграти час. Можливо, для європейських бюрократів у цьому є сенс. Щоб удар від газової війни був меншим. Щоб встигнути підготуватися трохи більше. Щоб ефект від вимкнення був меншим.

Але Європа бачить, що цей удар неминучий. Європа бачить, що їм доведеться платити за вою залежність від російського газу. Як будь-якій людині доводиться платити за свої залежності.

Важливо Чи вдасться путіну заморити світ голодом і навіщо йому це

А ще Європа бачить, що видобуток газу "газпромом" впав на 37%. Стратегія "Після нас хоч потоп" мабуть, працюємо. Невідомо, скільки свердловин "газпром" зміг би запустити знову, але питання в тому, чи це йому треба буде в 2023 році, коли не залишиться покупців для його газу.

І так, медведєв бризкає слиною. Отже спроби нагнути Європу не увінчалися успіхом. Навіть інтелігентним бюргерам не подобається, коли їх шантажують. І, значить, підтримка України сильна. І росію це дратує. І росія нічого не може з цим вдіяти.

Також цікаво – Що лавров шукає в Африці та до чого тут зерно: дивіться відео