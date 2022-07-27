Сім пудів московської брехні

Цей візит важливий ще й тому, що сєргєю лаврову дуже важливо довести африканським лідерам, що росія непричетна до фактичного провокування голоду , який може статися, якщо росія й надалі буде заважати вивезенню українського збіжжя через Чорне море до Туреччини і далі по країнах світу, які зараз дуже потребують продовольства, причому дешевого продовольства.

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Однак дуже важко зрозуміти, як буде переконувати сєргєй лавров своїх африканських співрозмовників у тому, що росія не створює для них ризик голоду, якщо якраз попереднього дня перед його візитом і вже після підписання у Стамбулі угод про розблокування постачання українського зерна російські збройні сили завдали удару по Одеському морському порту і навіть не визнали спочатку своєї причетності до цього злочину.

Проте якраз в день, коли сєргєй лавров поїхав до Африки, і міністерсто оборони рф, і міністерство закордонних справ рф повідомили, що так, це росія вчинила цей напад. І вони почали виправдовувати цю свою чергову ідіотську дію.

Тому що не можна вважати нормальною ситуацію, коли країна, яка підписує угоду про розблокування вивезення зерна, наступного ж дня обстрілює порт, з якого має вивозитися це зерно, а, до того ж, не визнає своєї причетності до того, що вона бомбардувала порт. Та вже наступного дня, коли очільник зовнішньополітичного відомства має їхати з візитом, визнає свою причетність до бомбардування. Ну якось дуже дивно навіть для російського політичного керівництва.

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Втім, згідно із висловлюваннями лаврова, можна було зрозуміти, що росіян взагалі не цікавить, чи вдасться вивезти українське зерно з чорноморських портів. лавров пояснював, що проблема голоду зовсім не у тому, що росія розпочала війну проти України. Зовсім не у тому, що вона фактично заважає транспортуванню українського зерна до країн, які його потребують. Зовсім не у тому, що вона порушує свої власні зобовязання, коли наступного дня після досягнення певних домовленостей про вивезення зерна починає бомбардування Одеського морського порту.

А головна причина голоду, виявляється, – у Заході, у тому, що Захід запровадив санкції та обмеження проти рф. І для того, щоб не було голоду (і очевидно, що це саме те, що лавров буде казати всім африканським лідерам, вже сказав це президенту Єгипту), потрібно, щоб Захід скасував свої санкції проти росії.

Хоча чесно скажу, що ніяких реальних санкцій, які б не дозволяли росії вивозити своє зерно, ніколи не було. росія завжди мала можливість торгувати з третіми країнами своїми продуктами. І це тільки підтверджено відповідними рішеннями Європейського Союзу.

Однак ми прекрасно знаємо, що лаврова, як і путіна цікавить не реальність, а пропаганда. І саме цю пропаганду він буде навязувати африканськими лідерам.

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А взагалі мені здається, що ми вже розуміємо реальні цілі російського керівництва у Стамублі. Чому вони взагалі туди поїхали, чому сєргєй шойгу підписував угоду з представниками Туреччини і ООН? Тому що вони в принципі сподіваються, що зможуть більше вивезти власного російського зерна, що ЄС не буде запроваджувати жодних обмежень на ті операції їхніх банків, які повязані із продовольством.

І таким чином росія зможе продемонструвати країнам глобального Півдня, як вона про них піклується, а російська армія буде робити водночас все можливе, щоб своє зерно не могла вивезти Україна, щоб руйнувати українське сільське господарство, щоб не дати можливість Україні отримати додаткові надходження до бюджету.

І тоді буде все, здавалося б, так, як цього бажає рф. І в Африці, і в Азії побачать, що росія докладає зусиль для того, щоб країни глобального Півдня не опинилися в скрутній ситуації. І Україна не зможе вивезти своє зерно до цих самих країн.

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Однак мені здається, що все одно ресурсів не вистачить, і потім путін не доб'ється ще однії своєї важливої мети – провокування міграційної кризи, яка має вдарити вже по Заходу, а не по Півдню. І тут є, звичайно, в путіна досить непростий вибір.

Для того, щоб спровокувати міграційну кризу, він має продемонструвати своїм останнім союзникам в Африці та Азії або нейтральним до російсько-української війни країнам, що він готовий морити їх голодом, тільки щоб боротися зі своїми власними ворогами. А якщо голоду все ж таки не буде – не буде дестабілізований Захід, і він продовжить допомагати Україні.

Який вибір зробить російський президент, ми побачимо вже незабаром. Але я не думаю, що це буде логічний вибір, чесно кажучи.

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