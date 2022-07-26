Дякую тобі, пане Орбан. Бо спочатку сказав, що треба домовлятися з фашистом путіним. А потім зробив заявку про чисту націю в стилі фашиста Гітлера. П – послідовність.
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Чого хоче ворог
Дякую тобі, пане Орбан. Бо своїми заявами ви вказуєте, що дуже хоче путін миру в цей момент і активує всіх своїх агентів, щоб просунути цю тезу. І одні пси путіна, аля кадиров, лякають світ апокаліпсисом великої війни (типу вона зараз маленька), а інші пси путіна, аля Орбан, просувають тези, що "треба просто перестати стріляти" і прийняти як воно є зараз, ставлячись з повагою до інтересів росії, бо вона сильна і тому їй можна більше. І нам це важливо знати. Важливо знати, що хоче ворог.
Дякую тобі, пане Орбан, що озвучуючи ці тези, ви чітко показуєте європейцям, що так говорить фашист і друг фашиста. Бо чистота раси – це вже спалитися по повній. Бо нормальна Європа ніколи не прийме ці тези й буде вороже ставитись до кожного, хто їх висловлює. Бо буде відчувати загрозу і для себе.
Навіть якщо цей хтось прокрався всередину ЄС і хоче отримувати європейські гроші, не приймаючи європейські цінності. Бо для Орбана єдина цінність – то гроші, чи то європейські, які він хоче отримувати як член ЄС, чи то російські, які він хоче отримувати як агент путіна всередині Європи. Але "ніщо не видавало" у Штірліці радянського шпигуна".
Тези Орбана про "чистоту угорської нації" повністю засвідчують Орбана як людину, що стоїть не осторонь конфліктам, а просуває ідеї путіна. І руйнує єдність ЄС. Відкрито. А це має створити протидію всім тезам, що пропонує Орбан. І це важливо для нас, бо ми не хочемо тимчасового вирішення проблеми на умовах путіна. Важливо, бо у звичайного європейця ці тези викличуть відторгнення, яке буде стосуватися не тільки "чистої раси", але й "домовитись з путіним".
Важливо Війна в Україні закінчиться лише за однієї умови
Усі фашисти дуже послідовні
Їх об'єднують цінності. Краще за будь-який клей. Сучасні фашисти виступають одним фронтом проти свободи, поважають тільки силу, боряться із "змішенням рас", "гей-пропагандою" та не вбачають нічого поганого у корупції. Майже все як у Гітлера.
Тези фашизму не змінюються, хоч приходить нове століття. Вони проти свободи. Проти інакшості. Проти модерну і розвитку. Фашизм – це завжди про намагання зупинити хід історії. Сховатись від неї. І фашизм подобається тим, хто за цією історією не встигає.
росіяни опинились на узбіччі світу і не хочуть бачити такий світ, де вони невдахи. Але іншого світу для них немає. І вони намагаються знищити те, що їм нагадує про те, що вони невдахи. І путін очолив цих невдах, сформувався для невдах і став путіним, бо в росії був запит невдах на сильного лідера. Лідера невдах.
Чи є у Європі сили, які готові прийняти ідеї "чистої раси"? Да, завжди були. І завжди будуть. І путін завжди ставив на них. Провокував кризу мігрантів, щоб посилити ті сили. Але ці сили так само лякають еліти Європи, як нас лякає росія. І такими заявами Орбан ще раз доводить Європейцям, що підтримуючи Україну, вони боряться за себе. За свої цінності. За свій спосіб життя.
І це добре. Бо одна справа, коли європейські допомагають українцям виходячи з емпатії. А інша – виходячи з інстинкту самозбереження. І друге набагато сильніше впливає.
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