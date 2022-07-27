Перше – ракети прилетіли в міст, всі звуки вибухів збігаються зі спалахами на мосту, інших вибухів нечутно.

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Потім починають злітати ракети ППО. Вибухів цих ракет при цьому нечутно. Проходить із хвилину з вильоту ракет ППО, а вибухів нечутно.

Показали перше відео з Антонівського мосту після нічного удару:

Звичайно, у нас дуже мало даних для висновків. А в мене ще й нуль знань у темі.

Але не можна виключати версії, що російська ППО прос*ала повністю удар, а потім для прикриття дупи перед начальством запустила ракети ППО в молоко.

Важливо Антонівський міст могли атакувати саме тоді, коли окупанти переправляли ним техніку

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