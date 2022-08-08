Раніше в Офісі Президента припускали, що Тегеран може надати державі-агресорці не лише безпілотники, а й допомогти запустити супутника-шпигуна. Заперечують такі припущення в Іранському космічному агентстві.
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Супутник "Хайям" запустять з Байконура
Супутник "Хайям" запустять з космодрому Байконур з допомогою ракети "Союз" 9 серпня. Після цього, кажуть в Ірані, його експлуатація здійснюватиметься іранськими фахівцями виключно з території країни. Ба більше, обмін інформацією між "Хайямом" та космічним агентством буде зашифрованим і начебто недоступним для інших країн.
Жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації та чутки про використання супутникових знімків для обслуговування військових цілей іншої країни не відповідають дійсності,
– стверджують в ISA.
ЗМІ писали, що росія збереже контролю над супутником
Зазначимо, що The Washington Post з посиланням на двох західних розвідників написала, що росія збереже контроль над іранським супутником після запуску. При чому – на невизначений термін.
Також москва продовжить посилювати співпрацю з Тегераном, аби отримати ще й безпілотники для використання у війні в Україні.
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