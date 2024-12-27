Однак контакт з новою адміністрацією налагоджений на усіх рівнях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого на пресконференції.

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Чи отримала Україна пропозиції від команди Трампа

Журналісти поцікавилися у представника українського відомства, чи обговорює Київ та майбутня адміністрація американського лідера нові форми підтримки України. Він запевнив, що наразі тривають розмови щодо питання військової допомоги.

Україна відкрита до обговорення будь-яких форм військової підтримки. І вважаємо, що в інтересах США – надання військової підтримки Україні, і будемо обговорювати, коли будемо мати від американської сторони пропозицій або звернень. Наскільки мені відомо, поки що офіційно немає таких пропозицій,

– заявив він.

За його словами, станом на сьогодні триває обговорення різних можливих модальностей. Втім, відчути результати, ймовірно, вдасться вже після 20 січня, тобто, коли Дональд Трамп складе присягу і заступить на посаду, Україна готується до цього.

Окремо український посадовець висловився стосовно постачання військової допомоги після доручення, яке чинний американський лідер Джо Байден дав Пентагону стосовно посилення підтримки Києва до закінчення його терміну.

"Відчуваємо, що пакети підтримки більші й частіші зараз. Дуже важливі не лише оголошення, а й власне доставка всієї допомоги на фронт. Це для нас найголовніше. І сподіваємося, що заявлена мета надати Україні те, що зараз виділено, усю можливу допомогу, буде виконана", – наголосив Тихий.

Нагадаємо, також нещодавно Володимир Зеленський заявив, що США посилюють військову підтримку України. Це допомагає стабілізувати ситуацію на фронті. За його словами, темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів.