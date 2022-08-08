Ранее в Офисе Президента предполагали, что Тегеран может предоставить государству-агрессору не только беспилотники, но и помочь запустить спутник-шпион. Отрицают такие предположения в Иранском космическом агентстве.

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Спутник "Хайям" запустят из Байконура

Спутник "Хайям" запустят из космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз" 9 августа. После этого, говорят в Иране, его эксплуатация будет производиться иранскими специалистами исключительно с территории страны. Более того, обмен информацией между "Хайямом" и космическим агентством будет зашифрован и якобы недоступным для других стран.

Ни одна страна не будет иметь доступа к такой информации и слухи об использовании спутниковых снимков для обслуживания военных целей другой страны не соответствуют действительности,

– утверждают в ISA.

СМИ писали, что россия сохранит контроль над спутником

Отметим, что The Washington Post со ссылкой на двух западных разведчиков написала, что россия сохранит контроль над иранским спутником после запуска. Причем – на неопределенный срок.

Также москва продолжит усиливать сотрудничество с Тегераном, чтобы получить еще и беспилотники для использования в войне в Украине.

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Обратите внимание! Спутник "Хайям" сначала Иран планировал использовать для шпионажа на Ближнем Востоке. россия, по информации СМИ, согласилась построить для космического аппарата систему "Канопус-V", которая будет оснащена камерой высокого разрешения.

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