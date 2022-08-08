Ранее в Офисе Президента предполагали, что Тегеран может предоставить государству-агрессору не только беспилотники, но и помочь запустить спутник-шпион. Отрицают такие предположения в Иранском космическом агентстве.
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Спутник "Хайям" запустят из Байконура
Спутник "Хайям" запустят из космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз" 9 августа. После этого, говорят в Иране, его эксплуатация будет производиться иранскими специалистами исключительно с территории страны. Более того, обмен информацией между "Хайямом" и космическим агентством будет зашифрован и якобы недоступным для других стран.
Ни одна страна не будет иметь доступа к такой информации и слухи об использовании спутниковых снимков для обслуживания военных целей другой страны не соответствуют действительности,
– утверждают в ISA.
СМИ писали, что россия сохранит контроль над спутником
Отметим, что The Washington Post со ссылкой на двух западных разведчиков написала, что россия сохранит контроль над иранским спутником после запуска. Причем – на неопределенный срок.
Также москва продолжит усиливать сотрудничество с Тегераном, чтобы получить еще и беспилотники для использования в войне в Украине.
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