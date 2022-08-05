Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express та військовий експерт Олег Катков. Він наголошує – ще ніхто ніколи не збивав вертольоти в повітрі за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

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Українські ж військові змогли зі "Стугни" двічі знищити російські вертольоти Ка-52. Є два документальних підтвердження. Кумедно, що Ка-52 якраз мають систему попередження, якщо на апарат наводиться лазерне прицілювання. Але це їх не врятувало від "Стугни".

Ніхто ніколи не тренувався збивати зі "Стугни" вертольоти. Це неможливо було. Якби у Коростельова Олега Петровича (керівник КБ "Луч") спитали рік тому, а чи реально збити вертоліт зі "Стугни", він би усміхнувся, поплескав по плечу і сказав би: "Якщо пощастить". А тут два випадки одразу, – наголошує Катков.

"Стугна" буде абсолютним світовим бестселером

За словами військового експерта, "Стугна" і до війни була популярною серед ПТРК на ринку озброєнь. Вона коштує досить невеликі гроші – у 5 разів дешевше за Javelin. На думку Каткова, "Стугна" ще й знищила більше техніки, ніж американський аналог, судячи за кількістю відео.

До того ж концепція виносного пульта, коли оператор сидить на відстані до 50 метрів від пускового механізму довела свою ефективність. Це допомагає не лише убезпечити військового, але й зняти на відео момент ураження ворожої техніки.

Ці відео, як ми палимо російські танки, відіграють величезне значення. Воно не лише підіймає нам дух. Це ж бачать ще й вороги. І російські танкісти розуміють, що з ними буде. Це величезний деморалізуючий фактор для противника, – зазначив Олег Катков.

Окрім цього, за допомогою таких відео продати "Стугну" буде ще легше. Адже потенційні замовники спокійно побачать цей ПТРК в дії: і проти Т-90, і проти БТР-80, який гнав перпендикулярно до ракети, але вона його все одно наздогнала.

Олег Катков про чудові перспективи української "Стугни": дивіться відео

Додамо, відео з використанням ПТРК "Стугна" активно поширювалися в перші місяці війни, коли окупанти любили пересуватися колонами і на Півночі, і на Сході, і на Півдні України. Зараз таких роликів поменшало, адже війна дещо змінилася. Однак відео все одно з'являються. Нещодавно українські військові підбили ще один танк на Херсонщині за допомогою "Стугни".