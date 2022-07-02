ЗСУ знищили ще один ворожий танк на Херсонщині
Роблять вони це у різний спосіб, зокрема, ліквідують їхній особовий склад та військову техніку. Один із таких моментів зняли на відео, яке опублікувала 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
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На опублікованих кадрах протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку.
Поки ви читаєте даний текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком,
– підкреслили у відомстві.
Дивіться момент знищення російської техніки:
Актуальні втрати ворога станом на 2 липня
Росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці на нашій землі. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 35 870 окупантів. Лише за останню добу ЗСУ вдалося ліквідувати 120 російських бійців. Втрати окупантів у техніці виглядають так:
- Танків – 1582 (+4) одиниць,
- Бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць,
- Артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 246 (+0) одиниць,
- Засобів ППО – 105 (+0) одиниць,
- Літаків – 217 (+0) одиниць,
- Гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць,
- Крилатих ракет – 144 (+1) одиниця,
- Кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) одиниць,
- Спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео