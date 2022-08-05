Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express и военный эксперт Олег Катков. Он отмечает – еще никто никогда не сбивал вертолеты в воздухе с помощью противотанкового ракетного комплекса.

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Украинские же военные смогли из "Стугны" дважды уничтожить российские вертолеты Ка-52. Есть два документальных подтверждения. Забавно, что Ка-52 имеют систему предупреждения, если на аппарат приводится лазерное прицеливание. Но это их не спасло от "Стугны".

Никто никогда не тренировался сбивать со "Стугны" вертолеты. Это было невозможно. Если бы у Коростелева Олега Петровича (руководитель КБ "Луч") спросили год назад, а реально ли сбить вертолет со "Стугны", он бы улыбнулся, похлопал по плечу и сказал бы: "Если повезет". А здесь два случая сразу,

– отмечает Катков.

"Стугна" будет абсолютным мировым бестселлером

По словам военного эксперта, "Стугна" и до войны была популярна среди ПТРК на рынке вооружений. Она стоит довольно небольшие деньги – в 5 раз дешевле Javelin. По мнению Каткова, "Стугна" еще и уничтожила больше техники, чем американский аналог, судя по количеству видео.

К тому же концепция выносного пульта, когда оператор сидит на расстоянии до 50 метров от пускового механизма, доказала свою эффективность. Это помогает не только обезопасить военного, но и снять на видео момент поражения вражеской техники.

Эти видео, как мы палим российские танки, играют огромное значение. Оно не только поднимает нам дух. Это видят еще и враги. И русские танкисты понимают, что с ними будет. Это огромный деморализующий фактор для противника,

– отметил Олег Катков.

Кроме того, с помощью таких видео продать "Стугну" будет еще легче. Ведь потенциальные заказчики спокойно увидят этот ПТРК в действии: и против Т-90, и против БТР-80, который гнал перпендикулярно ракете, но она его все равно догнала.

Олег Катков о замечательных перспективах украинской "Стугны": смотрите видео

Добавим, видео с использованием ПТРК "Стугна" активно распространялись в первые месяцы войны, когда оккупанты любили передвигаться колоннами и на Севере, и на Востоке, и на Юге Украины. Сейчас таких роликов стало меньше, ведь война несколько изменилась. Однако видео все равно появляется. Недавно украинские военные подбили еще один танк в Херсонской области с помощью "Стугны".