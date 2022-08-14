Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, поки путін при владі, він не зупиниться ні перед чим.
Важливо Чому геноцид українців став можливим у 21 столітті
"росія вчинить ще велику кількість злочинів"
Шейтельман зазначив, що у деяких країнах вже усвідомили цей факт і на рівні парламентів визнали російське вторгнення в Україну геноцидом українського народу.
Якби й інші країни Заходу зробили так само, то для росії був би введений відповідний статус. Однак, на жаль, росія вчинить ще велику кількість злочинів, щоб це оголосили геноцидом,
– зазначив політтехнолог.
Він нагадав, що протягом останніх десятиліть були кілька випадків, коли світова спільнота визнавала злочини проти народу геноцидом.
"Ми знаємо межу терпіння світу"
Зокрема, мова про Руанду, де у 1994 році лідери з народності хуту розпочали методичне винищення представників народу тутсі. Тоді за 14 тижнів загинули понад 800 тисяч людей.
Це майже 1 мільйон загиблих. А сьогодні у війні росії проти України, якщо взяти у сумі вбитих і їхніх, і наших військових, і наших цивільних, то вже отримаємо цифру понад 100 тисяч людей. Ми знаємо межу терпіння світу. На жаль, кількість загиблих буде збільшуватися,
– наголосив Шейтельман.
Він додав, що потрібно вірити у ЗСУ і швидку перемогу у цій війні.
"Однак якщо цього не станеться, то Захід не зупиниться в потоці санкцій, які буде впроваджувати проти росії", – сказав політтехнолог.
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Геноцид українського народу: реакція світу
- Звірствами росіян в Україні шокований увесь світ. Парламент Естонії у квітні першим у світі ухвалив рішення про визнання дій російських військ в Україні геноцидом.
- Слідом за Естонією Латвія визнала війну проти України геноцидом. У Латвії наголосили, що це не перший акт геноциду українців росіянами, пригадавши Голодомор 1932 – 1933 років.
- У травні сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію, яким визнав дії росії в Україні геноцидом. За це проголосувало 128 депутатів литовського парламенту.
- На початку червня список країн, які визнали війну росії проти України геноцидом, поповнила Ірландія.