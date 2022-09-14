По словам пресс-секретаря Пентагона генерала Патрика Райдера, США внимательно следят за ситуацией. Однако он не подтвердил информацию, распространяемую СМИ, что российская армия начала использовать иранские беспилотники в Украине.

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Говорить о влиянии рано

В августе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Россия получила беспилотники. Он подчеркнул – "слишком рано говорить", как новое оружие повлияет на боевые действия.

Пока неизвестно, какое общее влияние будет от беспилотников. Мы знаем об определенных трудностях, которые россияне испытывали с некоторыми из этих беспилотников, –

отметил Кирби.

Он не уточнил, что именно имеет в виду.

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Оккупанты все отрицают

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал, что россияне или не в себе или патологические лжецы. Такое заявление связано со словами представителя кремля в ООН Василия Небензи. Он возразил, что россия купила дроны у Ирана.

"Я хотел бы попросить либо предоставить доказательства, либо признать распространение ложной информации", – сказал Небензя.

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