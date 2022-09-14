За словами прессекретаря Пентагону генерала Патріка Райдера, США уважно стежать за ситуацією. Проте він не підтвердив інформацію, яку поширювали ЗМІ, що російська армія почала використовувати іранські безпілотники в Україні.

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Говорити про вплив зарано

У серпні речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що Росія отримала безпілотники. Він наголосив – "зарано говорити", як нова зброя вплине на бойові дії.

Ще невідомо, який загальний вплив буде від безпілотників. Ми знаємо про певні труднощі, які росіяни мали з деякими з цих безпілотників, – зазначив Кірбі.

Він не уточнив, що саме має на увазі.

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Окупанти все заперечують

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця написав, що росіяни є або не в собі або ж патологічні брехуни. Така заява пов'язана зі словами представника кремля в ООН Василя Небензі. Він заперечив, що росія купила дрони в Ірану.

"Я хотів би попросити або надати докази, або визнати поширення неправдивої інформації", – сказав Небензя.

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