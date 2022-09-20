Несмотря на нейтралитет, страна решила усилить свою авиацию. Кроме, собственно, приобретения истребителей в сделку входят дополнительное оборудование, вооружение и боеприпасы к нему, материально-тыловое обеспечение, подготовка военнослужащих и тренировочные системы.

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У сделки были оппоненты

В соглашении между Швейцарией и США были и противники, требовавшие проведения референдума и убеждавшие, что самолеты обойдутся стране слишком дорого и могут поступить с задержкой.

В то же время власти страны апеллировали к результатам референдума, который состоялся в 2020 году. Тогда более половины граждан поддержали выделение 6 миллиардов евро на покупку самолетов.

Кроме того, Швейцария заключила с Lockheed Martin отдельное соглашение о сотрудничестве с промышленностью стоимостью около 2,9 млрд франков.

Швейцарская авиация имеет боевой опыт, несмотря на нейтралитет

Швейцария известна всем как страна, сохраняющая нейтралитет со времен наполеоновских войн в Европе в начале XIX века. Однако во времена Второй мировой войны уберечь нейтралитет было сложнее.

К примеру, в 1940 году произошло несколько воздушных боев между швейцарской и немецкой авиацией. Ситуация начала обостряться после вторжения Германии во Францию – нацистская авиация не раз нарушала воздушное пространство Швейцарии. С относительно минимальными потерями швейцарская авиация побеждала в воздушных столкновениях.

На фоне этих столкновений в Германии был принят план захвата Швейцарии, из-за чего стране пришлось менять стратегию. Швейцарская авиация больше не сбивала немецкие самолеты, а страна реализовала план обороны "Национальный Редут" – создание условий, при которых оккупация страны становилась бы для противника очень дорогим и бессмысленным делом.

Однако Германии и Швейцарии удалось добиться компромисса, таким образом последняя смогла сохранить нейтралитет.

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