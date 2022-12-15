Таке будівництво заводу необхідне для автономного постачання боєприпасів. Прогнозують, що лінії з виробництва боєприпасів можуть бути готовими уже в січні 2023 року.

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Перші поставки – літом наступного року

За словами представника концерну Rheinmetall, на заводі передбачається виробництво боєприпасів калібрами 20-35 мм. При цьому саме виробництво може розпочатися у червні 2023 року, а у липні оборонний концерн зможе поставити першу партію боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard.

Ба більше, за словами представника концерну, Україна зможе отримати до 300 тисяч боєприпасів, якщо уряд Німеччини направить відповідне замовлення.

На заводі ж основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини. У таких умовах воно буде незалежним від зарубіжних виробничих потужностей. Зазначимо, що місце будівництва нового заводу публічно не повідомляється.

Зверніть увагу! Як повідомляє DW, найближчими роками у Німеччині планують витратити понад 20 мільярдів євро на боєприпаси.

Відмова Швейцарії на реекспорт боєприпасів

Німеччина до кінця вересня передала Україні 30 обіцяних зенітних установок Gepard, які зараз допомагають нашій армії знищувати ворога. Однак через високу інтенсивність бойових дій 60 тисяч снарядів, які передали разом з "Гепардами", виявилося замало. А для постачання нових – потрібен відповідний дозвіл, адже виробляються вони саме у Швейцарії.

Однак влада Швейцарії, посилаючись на нейтралітет, уже двічі відмовила в реекспорті в Україну боєприпасів для ЗСУ Gepard. У Берні пояснили, що згідно з законом Швейцарії забороняється експорт зброї до країн, де йдуть збройні конфлікти.

Так, вперше така відмова прозвучала ще на початку літа, коли Берлін попросив дозволу на реекспорт в Україну 12 400 таких снарядів. Вдруге Швейцарія відмовила Німеччині восени, хоч у запиті підкреслили необхідність захисту критично важливої ​​інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна.