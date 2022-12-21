Німеччина привітала Україну з новою поставкою американських систем протиракетної оборони Patriot. Водночас речник уряду Штеффен Хебештрайт наголосив, що Німеччина не має наміру передавати такі системи Україні.
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Чому Німеччина не передасть ППО Patriot
Як заявляють у парламенті країни, Німеччина не планує передавати Україні ППО Patriot через недостатню їх кількість у своєму розпорядженні. Після трьох Patriot, дислокованих у Польщі, Німеччина наразі не має у своєму розпорядженні інших систем цього типу.
Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак був розчарований такою позицією Німеччини. Адже розміщення Patriot у західних регіонах України підвищило б безпеку не лише українців, а й поляків.
Також Блащак анонсував спільні заходи з Німеччиною щодо розміщення цих пускових установок на території Польщі, а також підключення їх до системи командування.
Німеччина прогнозує, що зустріч Зеленського та Байдена буде продуктивною
Федеральний уряд також привітав поїздку до США президента України Володимира Зеленського.
За словами речника Хебештрайта, це хороший знак і обнадійливий крок Зеленського, адже він може виїхати з України.
Зустріч Зеленського та Байдена: коротко
- Володимир Зеленський 21 грудня приїхав до США, щоб виступити перед Конгресом. Напередодні Ненсі Пелосі закликала усіх членів Конгресу бути на засіданні.
- Під час свого візиту Володимир Зеленський особисто зустрінеться з колегою Джо Байденом. Під час зустрічі обговорять всебічну співпрацю України та США. Зокрема, порушуватимуть питання зміцнення стійкості й обороноздатності нашої держави. Крім того, мовитиметься про підтримку суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності.
- Також у планах Зеленського – виступ з промовою перед спільним засіданням двох палат Конгресу США. Крім того, він проведе низку двосторонніх зустрічей у Вашингтоні.
- Детальніше про зустріч Зеленського з Байденом читайте за посиланням.