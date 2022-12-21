Как Вашингтон готовится к приезду Зеленского

У здания Капитолия повесили государственный флаг Украины рядом с американским флагом. Также украинский флаг развевается на центральной улице – Пенсильвания-авеню.

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К приезду Зеленского готовятся не только в правительственном квартале. Простые американцы в твиттере также выставляют фотографии с украинским флагом на своих домах. Таким образом, граждане США хотят показать украинцам свою поддержку.



Сотрудники устанавливают украинский флаг возле Капитолия / Фото Sky News



Центральную улицу Вашингтона готовят к приезду Зеленского / Фото Джес Рабинович

Американские граждане поддерживают Украину! Во всем моем районе люди вывешивают украинский флаг после отвратительного вторжения России,

– пишут пользователи в твиттере.



Американцы хотят показать свою поддержку / Фото Лизы Энн

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