Как Вашингтон готовится к приезду Зеленского
У здания Капитолия повесили государственный флаг Украины рядом с американским флагом. Также украинский флаг развевается на центральной улице – Пенсильвания-авеню.
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К приезду Зеленского готовятся не только в правительственном квартале. Простые американцы в твиттере также выставляют фотографии с украинским флагом на своих домах. Таким образом, граждане США хотят показать украинцам свою поддержку.
Сотрудники устанавливают украинский флаг возле Капитолия / Фото Sky News
Центральную улицу Вашингтона готовят к приезду Зеленского / Фото Джес Рабинович
Американские граждане поддерживают Украину! Во всем моем районе люди вывешивают украинский флаг после отвратительного вторжения России,
– пишут пользователи в твиттере.
Американцы хотят показать свою поддержку / Фото Лизы Энн
Зеленский впервые отправился за границу: что известно
- 21 декабря президент Украины впервые с начала полномасштабного вторжения русских войск в Украину уехал за границу. Известно, что в США политика пригласил Джо Байдена.
- В обед украинский президент был замечен на вокзале в Польше, а дальше он отправился самолетом в США. Поездку не анонсировали в целом по соображениям безопасности.
- Известно, что США Зеленский встретится с Байденом и выступит перед Конгрессом.
- По данным СМИ, глава Белого дома готовится объявить о новом пакете военной помощи, в который войдут мощные системы ПВО Patriot.