Західні видання пишуть, що президент Володимир Зеленський яскраво уособлює мужність українців. Далі 24 канал зібрав реакцію світових ЗМІ на приїзд Зеленського до Штатів.

До речі Зеленський у Конгресі порівняв Путіна з Гітлером і згадав знамениту промову Черчилля

Порівняли поїздку з візитом Черчилля

Британське видання The Guardian пригадало візит прем'єра Черчилля до США. Він також провів пресконференцію з тодішнім президентом Франкліном Рузвельтом, а потім звернувся до Конгресу у залі Сенату 26 грудня 1941 року.

Наприкінці своєї промови він показав V на знак перемоги, у цей момент оплески переросли в овації. Вчора під час виступу Зеленського у Конгресі аплодисменти також не стихали. До речі, український лідер згадавши Черчилля, заявив: "Україна тримає свої позиції і ніколи не здасться".

До слова, порівняння з поїздкою Черчилля зустрічалось і у публікаціях Financial Times.

Візит у переломний момент

Видання The Washington Post зазначає, що візит президента відбувся в ключовий та переломний момент. ЗСУ готуються до жорстоких зимових бойових дій, подальша підтримка США зайшла у невизначеність. За інформацією ЗМІ, у Капітолії були побоювання, що республіканці Палати представників можуть відмовитися від підтримки України. Однак одразу зауважують, що багато представників цієї партії висловлюються за продовження надання Україні допомоги та зброї.

Втім, Візит Зеленського лише зміцнив ці позиції.



Зеленський зустрівся з Байденом / Фото Офісу Президента

Герой воєнного часу

CNN пише про Зеленського, як про непохитного та зухвалого лідера. Він висловив сердечну подяку США за допомогу зброєю та боєприпасами, але дав зрозуміти, що проситиме більше. Це зрозуміло, оскільки агресія Росії проти України триває.

Комедійний актор, який став героєм воєнного часу,

– мовиться у публікації.

Додали, що візит відбувся якраз тоді, коли серед республіканської більшості виріс скептицизм з приводу ціни втручання США. До речі, Зеленський дав відповідь на такі закиди під час своєї промови. Він наголосив, що гроші США – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку та демократію, до яких Україна ставиться найвідповідальнішим чином.



Зустріч у Білому домі / Фото Офісу Президента

Посил промови Зеленського – блискучий

У виданні Politico зазначили, що республіканці доброзичливо зустріли Зеленського у Конгресі.

Наголосили, що головний посил промови – блискучий. Світ повинен захищати свободу, загроза якій існує всюди, якщо не кинути виклик режиму Кремля.



Зеленський виступив в Конгресі / Скриншот з відео

Візит Зеленського до США: що відомо