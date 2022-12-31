Після оприлюднення податкової звітності Трамп заявив про "жахливі наслідки" цього рішення для нації. Йдеться про звіти експрезидента за останні шість років.

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Які схеми пропрацьовував експрезидент США

У Конгресі зазначають, що саме ці податкові звіти Трамп довго намагався зберегти в таємниці, оскільки знову претендує на високу посаду в Білому домі 2024 року.

Демократи комітету Палати представників оприлюднили звіти експрезидента за 2015-2020 роки. Майже 6000 сторінок записів включають понад 2700 сторінок особистих звітів Трампа та його дружини Мелані Трамп, а також понад 3000 сторінок звітів його бізнесу.

Ці дані нададуть журналістам-розслідувачам та податковим експертам для поглибленого вивчення. Ці люди зможуть пролити світло на стан Трампа та схеми, за якими він зменшував свої податкові зобов'язання.

Записи показують, що доходи та податкові зобов'язання Трампа різко коливалися з 2015 по 2020 рік, під час виборчих перегонів та його першої каденції президентства. Він та його дружина вимагали великих відрахувань та компенсації збитків, насправді сплачуючи незначний податок на прибуток протягом кількох років.

Наприклад, за перші три роки президентства Дональд Трамп виплатив 1 100 000 доларів як федеральні податки. Проте 2020 рік став для нього роком значних фінансових втрат у результаті рецесії, і він не сплачував податки до федеральної скарбниці. 2017 року, у перший рік президентства, він виплатив державі лише 750 доларів, списавши багатомільйонні втрати.

Списання доходів за рахунок різних комерційних витрат і втрат передбачено американським податковим законодавством і до цього способу зниження податків вдаються практично всі американці, які ведуть підприємницьку діяльність.

Але в податкових деклараціях Дональда Трампа, згідно з комісією з оподаткування, міститься кілька сумнівних статей витрат, які потребують подальшого вивчення податковою інспекцією.

Як відреагував Трамп

У відповідь Дональд Трамп звинуватив демократів у тому, що вони оприлюднили його податки, сподіваючись використати їх як політичну зброю.

Демократи не повинні були цього робити, Верховний суд не повинен був цього схвалювати, і це призведе до жахливих речей для багатьох людей. Великий розкол США тепер стане набагато глибшим,

– відповів Трамп.

За словами Трампа, ці декларації ще раз показують, "що йому варто пишатися успішним використанням амортизації та інших податкових відрахувань як стимулу для створення тисяч робочих місць та чудових структур та підприємств".

У відповідь Палата представників ухвалила законопроєкт, який вимагатиме перевірки податкових декларацій будь-якого президента.

Республіканці рішуче виступили проти закону, висловивши побоювання, що закон, який вимагає проведення аудиту, порушить конфіденційність платників податків і може призвести до того, що аудити будуть використовуватись у політичних цілях.

Зауважте! Трамп як бізнесмен, який вперше обійняв державну посаду, став першим за десятиліття кандидатом у президенти і потім президентом, який не публікував свої податкові декларації. Місяць тому Верховний суд США після кількох років судових розглядів ухвалив рішення на користь Комітету.