На встрече по вопросам безопасности так называемого расширенного Средиземноморья и войны России против Украины глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто назвал причины, по которым может начаться Третья мировая.

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В каком случае может начаться Третья мировая

Приветствуя своего парижского коллегу Себастьена Лекорню в Риме, министр обороны Италии Гвидо Крозетто сказал, что Третья мировая может начаться, когда российские танки будут в Киеве и на границе с Европой.

Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и границы Европы. Не позволить им приехать – это единственный способ остановить это,

– отметил Крозетто.

В скором времени может появиться новый указ о помощи Украине

Гвидо Крозетто также сообщил, что на следующей неделе может появиться новый указ о помощи Украине.

Между Италией и Францией – общие ценности, укрепляющие общее стратегическое видение. Полное согласие на обсужденные темы, в частности: приверженность Украине, безопасность в Средиземном море, европейская оборона и сотрудничество между вооруженными силами. Важно, чтобы Италия и Франция и вооруженные силы наших стран сотрудничали в планировании нашей безопасности в будущем.

– сказал министр.

Он подчеркнул, что безопасность двух стран начинается с восточного фронта – с того, что происходит в Украине. Оба министра согласились, что развязанная Россией война является самой серьезной угрозой миру и стабильности европейского континента со времен Второй мировой войны.

Министр обороны Франции, комментируя итоги встречи, подтвердил готовность продвигать совместную программу военной поддержки Украины, защиту Средиземноморья от новых угроз и изучение усиления возможностей совместного производства по обороне "земля-воздух".