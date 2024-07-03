Джо Байден визнає, що його виступ під час президентських дебатів був не найкращим. Він пояснив це зміною часових поясів після двох закордонних поїздок на початку червня.

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Він пройшов приблизно 100 часових поясів

Під час свого виступу в Макліні у штаті Вірджинія Байден визнав, що дебати проти колишнього президента Дональда Трампа, його конкурента від Республіканської партії, пройшли не дуже добре. Він пояснив, що "зробив дурницю".

Я вирішив подорожувати навколо світу, кілька разів, пройшовши приблизно 100 часових поясів до дебатів. Не послухав свою команду, і коли повернувся, то ледь не заснув на сцені,

– сказав чинний президент.

Він наголосив, що це – не виправдання, а пояснення.

У червні Байден дійсно відвідав Францію та Італію під час двох окремих поїздок протягом двох тижнів. Після саміту Великої Сімки в Італії він вночі вилетів до США, щоб взяти участь у зборі коштів в Лос-Анджелесі з колишнім президентом Бараком Обамою перед поверненням до Вашингтона наступного дня.

Після цього він провів 6 днів у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів 27 червня.

Офіційні особи Білого дому вважають, що у провальних дебатах винна застуда президента. Байден не згадав про свою хворобу під час виступу.