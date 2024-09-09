За два месяца до выборов оба кандидата фактически сравняли свои шансы. Республиканец Трамп лишь незначительно опережает демократа Харрис. Опросы показывают, что поддержка экс-президента остается устойчивой.

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Выборы в США

Как пишет NYT, бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис выходят на старт кампании в напряженной борьбе.

Национальный опрос The New York Times и Сиенского колледжа показал, что Трамп опережает Харрис на 1 процентный пункт – 48% против 47%, в пределах погрешности опроса в три процента. То есть развил почти не изменился по сравнению с опросом, проведенным в конце июля.

В штатах, которые являются ключевыми в избирательной гонке, Харрис находится на уровне с Трампом, а иногда имеет незначительное преимущество.

Результаты опроса в ключевых штатах / New York Times

Во вторник, 10 августа, должны состояться первые дебаты кандидатов. На фоне этого Харрис сталкивается со значительной долей избирателей, которые все еще говорят, что им нужно знать больше о ней. Опрос показал, что таких насчитывается 28% избирателей, тогда как лишь 9% сказали, что им нужно знать больше о Трампе. Таким образом электорат обоих политиков может быть более изменчивым, чем ожидается.

Как пишет Reuters, Харрис будет иметь возможность рассказать больше подробностей о ее запланированной политике, пока она будет спорить с Трампом в течение 90 минут. Гонка настолько близка, что даже незначительное усиление любого из кандидатов будет иметь существенное значение.