Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими законодателями в Италии поделился ключевыми аспектами украинской стратегии. Она имеет целью укрепить позиции Украины и защитить страну от агрессии.

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План победы на столе лидеров

В недавнем вечернем обращении Зеленский отметил важность укрепления обороны Украины и увеличения возможностей для военных на передовой.

Главное для нас сейчас – в начале осени максимально укрепить позиции Украины. Защита наших городов, сел от российского террора, больше возможностей нашим воинам на фронте,

– заявил глава государства.

Он также выразил надежду на поддержку со стороны Вашингтона после предстоящих переговоров по плану победы с министром обороны США Ллойдом Остином.

Кроме того, президент акцентировал, что Украина очень надеется на результаты переговоров с канцлером Германии и главой правительства Италии.

Зеленский в целом выразил желание представить план победы Украины влиятельным мировым лидерам, чтобы обеспечить международную поддержку и сотрудничество в противостоянии агрессии.

В Италии говорили, в частности, о плане победы для Украины, об определенных его деталях. Полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты – Трампу и Харрис.

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Ранее Зеленский отмечал, что этот "План победы" не зависит от действий России, а реализуется благодаря поддержке международных партнеров Украины.