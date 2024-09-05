Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам NBC News. По словам Зеленского, этот план абсолютно не зависит от действий России, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о плане победы Украины

Украинский глава подчеркнул, что операция ВСУ в Курской области России – это часть плана победы нашего государства.

Курская область – это шаг к другой операции, большей, которая является военно-политической или военно-дипломатической, так могу сказать. Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену, но я после того, как у нас будет успех в Курской области. И поэтому я до этого это не делал,

– сказал Зеленский.

Президент пояснил, что в этом плане изложили украинское понимание, как все должно быть, как Украина может победить.

"Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию России. Для меня это было очень важно, чтобы потом в диалоге никто не сказал: пойдет ли на это Россия, или нет. От них не зависит этот план", – отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что в этом есть выбор наших партнеров: соглашаются ли они, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а только к сдерживанию Путина.

Зеленский также отметил, что план победы будет в формате "4 + 1", где 4 пункта надо выполнить сейчас, а 1 – после войны. В то же время деталей глава государства не назвал, а сказал, что будет говорить об этом только с Байденом.

В чем важность мирного плана Украины

Президент отметил, что Украина точно хочет окончания войны, абсолютно, и план победы направлен сугубо на то, чтобы заставить Россию закончить войну. В частности, заставить понять их, что бессмысленно, то что они натворили.

Заставить их принять Устав ООН, правила мира. Но и при этом он (мирный план – 24 Канал) направлен на усиление Украины, максимальное усиление, чтобы заставить Россию закончить войну,

– подчеркнул украинский глава.

По словам Зеленского, очень важно увидеть, а также услышать, каким образом наше государство и США прокоммуницируют этот план.

"Возможно, его направим (администрации Байдена – 24 Канал), или будем встречаться нашими командами, пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим", – рассказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что он должен узнать об отношении потенциальных президентов США к этому плану. Ведь для нас украинской власти очень важно, чтобы с этим не было никаких сюрпризов.