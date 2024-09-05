По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, которую он высказал 24 Каналу, что заявления россиян о якобы готовности к переговорам имеют целью заморозить войну, чтобы не отвечать за массовые преступления ими совершенные. В то же время есть единственный способ проведения действительно эффективных переговоров с Россией.

Обратите внимание Будем удерживать захваченную территорию, пока не заставим Путина к переговорам, – Зеленский

Каково истинное намерение Путина

Для этого нужно, чтобы сложились определенные условия. Прежде всего Россия должна быть существенно напугана, а также ограничена в ресурсе. Враг, по мнению Подоляка, должен осознать, что дальше война будет развиваться не по тому сценарию, который он сам напланировал.

Сегодня Россия стремится к 4 вещам:

немедленно сесть за стол переговоров . Потому что это будет означать, что они не понесут юридическую ответственность;

. Потому что это будет означать, что они не понесут юридическую ответственность; чтобы переговоры не базировались на международном праве , вообще, чтобы его не было, а существовало лишь право ультимативной силы, которое они будут использовать.

, вообще, чтобы его не было, а существовало лишь право ультимативной силы, которое они будут использовать. чтобы переговоры устраивали не страны, которые максимально эффективно поддерживают Украину, а чтобы их модерировали исключительно страны Глобального Юга – Китай, Индия и Бразилия, занимающие нейтральную – не пророссийскую позицию, и зарабатывающие на этой войне. Они будут заинтересованы в том, чтобы переговорный процесс начался, потому что это только добавит этим трем странам политического веса;

– Китай, Индия и Бразилия, занимающие нейтральную – не пророссийскую позицию, и зарабатывающие на этой войне. Они будут заинтересованы в том, чтобы переговорный процесс начался, потому что это только добавит этим трем странам политического веса; оперативной паузы, и это главное для Путина.

Во время оперативной паузы в войне Россия смогла бы переформатировать экономику полностью под милитарную и завершить антикоррупционные мероприятия в оборонном секторе экономики,

– подчеркнул спикер главы ОП.

В это время совсем другого уровня "достигнет" российская пропаганда, и Кремль попытается доминировать в информационном пространстве.

Однако никто не позволит Украине жить с учетом того, что мы унизили Россию, ведь все эти "блицкриговые намерения", которые продолжаются 2,5 года, привели к тотальному, просто невозможному в историческом смысле, обнулению всех видов репутации России. Этого никто не простит Украине, и поэтому мы будем иметь крайне тяжелые годы, которые могут привести к гибели Украинского государства,

– предположил он.

Именно поэтому, по словам Подоляка, не понятно, на что рассчитывает Путин, говоря о переговорах на условиях России. Его истинное намерение – ультимативно контролировать территорию Украины.

В то же время Украина движется собственным путем по подготовке будущих переговоров с Россией на наших условиях.

"Сегодня делаем переговорную площадку по принуждению России понять несколько вещей. В частности ключевые концепции международного права, ответственности за военные преступления и уважения к суверенитету и субъектности других стран", – отметил Михаил Подоляк.

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К теме. Владимир Зеленский заявил, что к началу проведению второго Саммита мира будет подготовлен Украиной детальный план окончания войны. Он будет предложен для рассмотрения на саммите, на котором должны "обязательно присутствовать" представители России.