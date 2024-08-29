Уголовное дело экс-заместителя министра обороны России связано с парком "Патриот". Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о деле Попова

Согласно версии следствия, в 2021 – 2024 годах чиновник, который отвечал за развитие, обслуживания и функционирования парка "Патриот", незаконно обогащался. В частности, он организовал доставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Подмосковье.

Кроме того, Попов принуждал подрядчиков парка "Патриот" выполнять работы на своем загородном доме. Деятельность экс-заместителя министра обороны России координировалась вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

Следствие установило, что Попов владеет недвижимостью в престижных районах Москвы и Подмосковья на общую сумму 500 миллионов рублей, законность приобретения которой сейчас проверяется.

Если его вина будет доказана, то экс-заместитель министра может попасть в тюрьму на 10 лет.

Чем интересно задержание Попова

Генерал Попов был уволен с должности 2 месяца назад. До этого он 11 лет служил заместителем министра обороны России и руководил системой Центров управления обороны.

Попов, которого задержали по делу о хищениях в парке "Патриот", был изображен на картинах, созданных ранее задержанным экс-заместителем министра обороны Булгаковым. Точнее, это были отфотошопленные реплики полотен к 100-летию советской и российской армии.

Интересно то, что среди людей, изображенных на картине, шестерых уже сняли с должностей, трех арестованы, а еще трое продолжают выполнять свои обязанности.