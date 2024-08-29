Кримінальна справа ексзаступника міністра оборони Росії пов’язана з парком "Патріот". Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про справу Попова

Згідно з версією слідства, у 2021 – 2024 роках чиновник, який відповідав за розвиток, обслуговування та функціонування парку "Патріот", незаконно збагачувався. Зокрема, він організував доставку різних матеріальних цінностей на свою заміську ділянку в Підмосков'ї.

Крім того, Попов примушував підрядників парку "Патріот" виконувати роботи на своєму заміському будинку. Діяльність ексзаступника міністра оборони Росії координувалася разом із директором парку В’ячеславом Ахмедовим та заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони Володимиром Шестеровим.

Слідство встановило, що Попов володіє нерухомістю в престижних районах Москви та Підмосков'я на загальну суму 500 мільйонів рублів, законність придбання якої наразі перевіряється.

Якщо його провину буде доказано, то ексзаступник міністра може потрапити до тюрми на 10 років.

Чим цікаве затримання Попова

Генерала Попова було звільнено з посади 2 місяці тому. До цього він 11 років служив заступником міністра оборони Росії і керував системою Центрів управління оборони.

Попов, якого затримали у справі про розкрадання у парку "Патріот", був зображений на картинах, створених раніше затриманим ексзаступником міністра оборони Булгаковим. Точніше, це були відфотошоплені репліки полотен до 100-річчя радянської та російської армії.

Цікавим є те, що серед людей, зображених на картині, шістьох вже зняли з посад, трьох заарештовано, а ще троє продовжують виконувати свої обов’язки.