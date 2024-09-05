Про це президент України розповів в інтерв'ю журналістам NBC News. За словами Зеленського, цей план абсолютно не залежить від дій Росії, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про план перемоги України

Український очільник наголосив, що операція ЗСУ у Курській області Росії – це частина плану перемоги нашої держави.

Курщина – це крок до іншої операції, більшої, яка є військово-політичною або військово-дипломатичною, так можу сказати. Я хотів показати план нашої перемоги президенту Байдену, але я після того, як у нас буде успіх на Курщині. І тому я до цього це не робив,

– сказав Зеленський.

Президент пояснив, що у цьому плані виклали українське розуміння, як все повинно бути, як Україна може перемогти.

"Я побудував цей план згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки нашим партнерам, а не завдяки бажанню або небажанню Росії. Для мене це було дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не сказав: чи піде на це Росія, чи ні. Від них не залежить цей план", – зазначив український лідер.

Він також підкреслив, що в цьому є вибір наших партнерів: чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а лише до стримування Путіна.

Зеленський також зауважив, що план перемоги буде у форматі "4 + 1", де 4 пункти треба виконати зараз, а 1 – після війни. Водночас деталей глава держави не назвав, а сказав, що говоритиме про це лише з Байденом.

У чому важливість мирного плану України

Президент зауважив, що Україна точно хоче закінчення війни, абсолютно, і план перемоги направлений суто на те, щоб змусити Росію закінчити війну. Зокрема, змусити зрозуміти їх, що безглуздо, те що вони накоїли.

Змусити їх прийняти Статут ООН, правила світу. Але й при цьому він (мирний план – 24 Канал) направлений на посилення України, максимальне посилення, щоб змусити Росію закінчити війну,

– підкреслив український очільник.

За словами Зеленського, дуже важливо побачити, а також почути, яким чином наша держава та США прокомунікують цей план.

"Можливо, його надішлемо (адміністрації Байдена – 24 Канал), або будемо зустрічатися нашими командами, поки що це невідомо. Але наші команди вже почали працювати над цим", – розповів глава держави.

Зеленський також підкреслив, що він повинен дізнатися про ставлення потенційних президентів США до цього плану. Адже для нас української влади дуже важливо, щоб з цим не було жодних сюрпризів.