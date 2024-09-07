Кроме того, там также будут отмечены рычаги влияния на российского диктатора Владимира Путина. Об этом президент Украины сообщил во время сессии 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, передает 24 Канал.

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Какими деталями поделился Зеленский относительно "Плана победы"

Украинский лидер подчеркнул, что, чтобы Путин захотел мира, то он должен быть слабее, а Украина наоборот – сильнее. Для этого, как отметил Зеленский, и разработали план, который представят президенту США Джо Байдену.

Нам нужен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам из "Большой семерки", как мы видим мир, и что именно надавит на Путина, чтобы он остановил войну,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский также обратил внимание, что Украина и мировое сообщество имеет дело с убийцей Путиным. Поэтому в этом контексте не стоит забывать о международном праве.

"Мы вместе с нашими партнерами должны опираться на Устав ООН, на международное право. Потому что все понимают: он (Путин – 24 Канал) лжец и его слово ничего не стоит. Вот почему это не только о переговорах, это – о правилах, над которыми мы должны работать", – сказал украинский глава.

К слову, Владимир Зеленский предостерег, что Украина не вернется к формату Минских договоренностей, назвав их ловушкой для нашего государства. Ведь в результате это приведет к замороженному конфликту, что даст агрессору возможности подготовиться к следующей еще более масштабной войне.