Окрім того, там також будуть наголошені важелі впливу на російського диктатора Владіміра Путіна. Про це президент України повідомив під час сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії, передає 24 Канал.

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Якими деталями поділився Зеленський щодо "Плану перемоги"

Український лідер наголосив, що, щоб Путін захотів миру, то він повинен бути слабшим, а Україна навпаки – сильнішою. Для цього, як наголосив Зеленський, і розробили план, який представлять президенту США Джо Байдену.

Нам потрібен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам з "Великої сімки", як ми бачимо мир, і що саме натисне на Путіна, щоб він зупинив війну,

– підкреслив глава держави.

Зеленський також звернув увагу, що Україна та світова спільнота має справу з убивцею Путіним. Тому в цьому контексті не варто забувати про міжнародне право.

"Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють: він (Путін – 24 Канал) брехун і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про переговори, це – про правила, над якими ми повинні працювати», – сказав український очільник.

До слова, Володимир Зеленський застеріг, що Україна не повернеться до формату Мінських домовленостей, назвавши їх пасткою для нашої держави. Адже у результаті це призведе до замороженого конфлікту, що дасть агресору можливості підготуватися до наступної ще більш масштабної війни.