Окрім цього, глава держави під час форуму "Амброзетті" також попросив італійських партнерів допомогти нашій державі захиститися від ворожих цілей системами ППО. Також Зеленський розкрив нагальні потреби України для протидії Росії.
До теми Зеленський прибув з візитом в Італію
Які заяви Зеленський зробив під час форуму в Італії
Коли Україна вирішила провести Курську операцію
Зеленський наголосив, що була інформація від розвідки, а також партнерів, включно зі Сполученими Штатами, що Росія, після того, як спробувала окупувати території нашої держави на півночі Харківської області, далі буде наступ з півночі на місто Суми.
Суми межують з Курською областю, тому ми повинні були бути швидшими. Ми не могли втратити це велике місто та великий регіон. І ми вирішили з головнокомандувачем ЗСУ, що треба зробити це (операцію на території Курської області – 24 Канал) швидше,
– сказав президент.
Він також наголосив, що Курською операцією вдалося захистити Сумську область від російського наступу.
Зеленському шкода, що партнери не дають бити вглиб Росії західною зброєю
Мені шкода, що ми не можемо це зробити (вдарити вглиб території Росії західною зброєю – 24 Канал). 4 тисячі бомб кожного місяця, які Росія використовує на території Сходу нашої країни. І немає ключа до розв'язання цієї ситуації, і вони (російські солдати – 24 Канал) не зупиняться, вони будуть знищувати міста і села,
– сказав український лідер.
Він також наголосив, що Україна хоче використати засоби дальнього ураження проти військових аеродромів ворога.
Що сказав український президент про переміщення війни на територію Росії
Ми переміщуємо війну на територію Росії, щоб Путін шукав лише однієї речі – миру,
– підкреслив Зеленський.
Зеленський назвав мету Путіна в Україні
Путін хотів забрати нашу землю, і він хотів окупувати наші території. Він намагається знищити нашу державу та послідовно робив усе, щоб позбавити Україну її суверенітету, зруйнувати нашу економіку та змусити українців покинути свою країну,
– сказав президент України.
Зеленський також наголосив, що Путін шукає у найгірших режимах світу ракети, щоб мати змогу продовжувати вбивати українських дітей.
"Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана та значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо та позбавити нашу країну життя", – наголосив український лідер.
Які деталі розповів про удар Росії по Львову президент
4 вересня – Львів, західна частина нашої країни. Прямий ракетний удар по місту, спрямований на звичайну цивільну інфраструктуру. Понад сотня житлових будинків були пошкоджені в ході цієї атаки, а також школа, три ліцеї, дитячий садок, 2 лікарні, 65 людей поранено під час удару і трагічно 7 загинули. Росія забрала життя чотирьох членів однієї сім'ї. Чоловік вижив, але його дружина та три доньки були вбиті у власному домі російською ракетою, що влучила прямо в будинок,
– пояснив Зеленський.
Що сказав Зеленський про удар Росії по Полтаві
3 вересня – Полтава. Ще одна ракетна атака. Вдарили по Інституту зв'язку, знищили його повністю, а також лікарню, що перебуває неподалік. 40 житлових будинків у цьому районі також пошкоджено. Загалом Росія на сьогодні у місті вбила 50 людей цивільних під час цього удару, і 328 людей були поранені. Дехто зазнав серйозних травм, такі як ампутація кінцівок,
– сказав глава держави.
Які деталі ударів по Харкову у вересні розповів президент
1 вересня – Харків. Масована ракетна атака Палац спорту та торговельні центри знищені, 4 багатоповерхівки та дюжини, дюжини магазинів зруйновані. 50 людей поранені. 2 вересня – Харків, те саме місто. Російські бомби – це майже щоденна загроза, тому що ми досі не маємо дозволів від партнерів знищувати російські військові аеродроми, ті, з яких російські літаки, що несуть ці бомби, злітають. 4 бомби було скинуто на Харків 2 вересня. 14 людей було поранено,
– розповів Зеленський.
Зеленський розповів про брак систем ППО в Україні
Наші люди постійно під загрозами ракетних і дронових ударів, кожної ночі та кожного дня. На щастя, у нас є системи ППО, також і завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоби захистити всю нашу територію та відбити кожну російську атаку,
– підкреслив президент України.