20:49, 6 вересня

Зеленський наголосив, що була інформація від розвідки, а також партнерів, включно зі Сполученими Штатами, що Росія, після того, як спробувала окупувати території нашої держави на півночі Харківської області, далі буде наступ з півночі на місто Суми.

Суми межують з Курською областю, тому ми повинні були бути швидшими. Ми не могли втратити це велике місто та великий регіон. І ми вирішили з головнокомандувачем ЗСУ, що треба зробити це (операцію на території Курської області – 24 Канал) швидше,

– сказав президент.

Він також наголосив, що Курською операцією вдалося захистити Сумську область від російського наступу.