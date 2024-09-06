Кроме этого, глава государства во время форума "Амброзетти" также попросил итальянских партнеров помочь нашему государству защититься от вражеских целей системами ПВО. Также Зеленский раскрыл насущные потребности Украины для противодействия России.
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Какие заявления Зеленский сделал во время форума в Италии
Когда Украина решила провести Курскую операцию
Зеленский отметил, что была информация от разведки, а также партнеров, включая Соединенные Штаты, что Россия, после того, как попыталась оккупировать территории нашего государства на севере Харьковской области, дальше будет наступление с севера на город Сумы.
Сумы граничат с Курской областью, поэтому мы должны были быть быстрее. Мы не могли потерять этот большой город и большой регион. И мы решили с главнокомандующим ВСУ, что надо сделать это (операцию на территории Курской области – 24 Канал) быстрее,
– сказал президент.
Он также отметил, что Курской операцией удалось защитить Сумскую область от российского наступления.
Зеленскому жаль, что партнеры не дают бить вглубь России западным оружием
Мне жаль, что мы не можем это сделать (ударить вглубь территории России западным оружием – 24 Канал). 4 тысячи бомб каждый месяц, которые Россия использует на территории Востока нашей страны. И нет ключа к решению этой ситуации, и они (российские солдаты – 24 Канал) не остановятся, они будут уничтожать города и села,
– сказал украинский лидер.
Он также отметил, что Украина хочет использовать средства дальнего поражения против военных аэродромов врага.
Что сказал украинский президент о перемещении войны на территорию России
Мы перемещаем войну на территорию России, чтобы Путин искал только одной вещи – мира,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский назвал цель Путина в Украине
Путин хотел забрать нашу землю, и он хотел оккупировать наши территории. Он пытается уничтожить наше государство и последовательно делал все, чтобы лишить Украину ее суверенитета, разрушить нашу экономику и заставить украинцев покинуть свою страну,
– сказал президент Украины.
Зеленский также отметил, что Путин ищет в худших режимах мира ракеты, чтобы иметь возможность продолжать убивать украинских детей.
"Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно и лишить нашу страну жизни", – подчеркнул украинский лидер.
Какие детали рассказал об ударе России по Львову президент
4 сентября – Львов, западная часть нашей страны. Прямой ракетный удар по городу, направлен на обычную гражданскую инфраструктуру. Более сотни жилых домов были повреждены в ходе этой атаки, а также школа, три лицея, детский сад, 2 больницы, 65 человек ранены во время удара и трагически 7 погибли. Россия унесла жизни четырех членов одной семьи. Мужчина выжил, но его жена и три дочери были убиты в собственном доме российской ракетой, попавшей прямо в дом,
– объяснил Зеленский.
Что сказал Зеленский об ударе России по Полтаве
3 сентября – Полтава. Еще одна ракетная атака. Ударили по Институту связи, уничтожили его полностью, а также больницу, находящуюся неподалеку. 40 жилых домов в этом районе также повреждены. Всего Россия на сегодня в городе убила 50 человек гражданских во время этого удара, и 328 человек были ранены. Некоторые получили серьезные травмы, такие как ампутация конечностей,
– сказал глава государства.
Какие детали ударов по Харькову в сентябре рассказал президент
1 сентября – Харьков. Массированная ракетная атака Дворец спорта и торговые центры уничтожены, 4 многоэтажки и дюжины, дюжины магазинов разрушены. 50 человек ранены. 2 сентября – Харьков, тот же город. Российские бомбы – это почти ежедневная угроза, потому что мы до сих пор не имеем разрешений от партнеров уничтожать российские военные аэродромы, те, с которых российские самолеты, несущие эти бомбы, взлетают. 4 бомбы были сброшены на Харьков 2 сентября. 14 человек были ранены,
– рассказал Зеленский.
Зеленский рассказал о нехватке систем ПВО в Украине
Наши люди постоянно под угрозами ракетных и дроновых ударов, каждую ночь и каждый день. К счастью, у нас есть системы ПВО, также и благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку,
– подчеркнул президент Украины.