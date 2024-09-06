20:49, 6 сентября

Зеленский отметил, что была информация от разведки, а также партнеров, включая Соединенные Штаты, что Россия, после того, как попыталась оккупировать территории нашего государства на севере Харьковской области, дальше будет наступление с севера на город Сумы.

Сумы граничат с Курской областью, поэтому мы должны были быть быстрее. Мы не могли потерять этот большой город и большой регион. И мы решили с главнокомандующим ВСУ, что надо сделать это (операцию на территории Курской области – 24 Канал) быстрее,

– сказал президент.

Он также отметил, что Курской операцией удалось защитить Сумскую область от российского наступления.