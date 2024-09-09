За два місяці до виборів обидва кандидати фактично зрівняли свої шанси. Республіканець Трамп лише незначно випереджає демократа Гарріс. Опитування показують, що підтримка експрезидента лишається стійкою.

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Вибори у США

ЯК пише NYT, колишній президент Дональд Трамп і віцепрезидентка Камала Харріс виходять на старт кампанії у напруженій боротьбі.

Національне опитування The New York Times і Сієнського коледжу показало, що Трамп випереджає Гарріс на 1 відсотковий пункт – 48% проти 47%, у межах похибки опитування в три відсотки. Тобто розвив майже не змінився порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці липня.

У штатах, які є ключовими у виборчих перегонах, Гарріс перебуває на рівні з Трампом, а подекуди має незначну перевагу.

Результати опитування у ключових штатах / New York Times

У вівторок, 10 серпня, мають відбутися перші дебати кандидатів. На тлі цього Гарріс стикається зі значною часткою виборців, які все ще кажуть, що їм потрібно знати більше про неї. Опитування показало, що таких нараховується 28% виборців, тоді як лише 9% сказали, що їм потрібно знати більше про Трампа. Таким чином електорат обох політиків може бути більш мінливим, аніж очікується.

Як пише Reuters, Гарріс матиме можливість розповісти більше подробиць про її заплановану політику, поки вона сперечатиметься з Трампом протягом 90 хвилин. Гонка настільки близька, що навіть незначне посилення будь-якого з кандидатів матиме суттєве значення.