Адже Трамп продовжує напади на особистість Камали Гарріс. До речі, дебати заплановані на 10 вересня.

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Що відомо про побоювання республіканців через пихатість Трампа

Відомі посадовці Республіканської партії та його власні радники тижнями закликали Трампа зосередитися на критиці її (Камали Гарріс – 24 Канал) політики, але 45 президент продовжує сигналізувати, що він не зацікавлений у відступі від особистих нападок,

– пише видання.

Ексречник Палати представників Ньют Гінгріч заявив, що Камала Гарріс:

"поводитиметься дуже, дуже агресивно, намагатиметься заманити його в пастку,

дуже злитися, переходитиме на особистості й намагатиметься принизити його".

"Я думаю, я сподіваюся, що він поводитиметься як хлопець, який був справжнім президентом... і просто буде спокійним і врівноваженим", – заявив Гінгріч.

Проте прихильники Трампа, які знають його особистість та пихатість, вважають, що він може все зіпсувати під час дебатів.

"Я думаю і молюся, що його можна дисциплінувати", – заявила Тріша Маклафлін, одна з кількох республіканських стратегів.

Вона була однією з тих, хто висловив занепокоєння щодо здатності Трампа утримуватися від особистих нападок.

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До речі, нещодавно подкастер Лекс Фрідман закликав Трампа говорити про "позитивне бачення майбутнього проти критики іншої сторони", проте Трамп, здавалось, не погодився.

"Так, я думаю, що критикувати треба. Я вважаю, що вони огидні", – сказав Трамп.

Довідка. На дебатах 10 вересня мікрофони будуть вимкнені під час виступу опонента, кандидати матимуть лише папір, ручку і воду, і не зможуть користуватися заздалегідь підготовленими конспектами. Триватимуть дебати 90 хвилин.