Ведь Трамп продолжает нападки на личность Камалы Харрис. Кстати, дебаты запланированы на 10 сентября.

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Что известно об опасениях республиканцев из-за напыщенности Трампа

Известные чиновники Республиканской партии и его собственные советники неделями призывали Трампа сосредоточиться на критике ее (Камалы Харрис – 24 Канал) политики, но 45 президент продолжает сигнализировать, что он не заинтересован в отступлении от личных нападок,

– пишет издание.

Экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич заявил, что Камала Харрис:

"будет вести себя очень, очень агрессивно, пытаться заманить его в ловушку,

очень злиться, будет переходить на личности и пытаться унизить его".

"Я думаю, я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом... и просто будет спокойным и уравновешенным", – заявил Гингрич.

Однако сторонники Трампа, которые знают его личность и напыщенность, считают, что он может все испортить во время дебатов.

"Я думаю и молюсь, что его можно дисциплинировать", – заявила Триша Маклафлин, одна из нескольких республиканских стратегов.

Она была одной из тех, кто выразил беспокойство относительно способности Трампа воздерживаться от личных нападок.

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Кстати, недавно подкастер Лекс Фридман призвал Трампа говорить о "позитивном видении будущего против критики другой стороны", однако Трамп, казалось, не согласился.

"Да, я думаю, что критиковать надо. Я считаю, что они отвратительны", – сказал Трамп.

Справка. На дебатах 10 сентября микрофоны будут выключены во время выступления оппонента, кандидаты будут иметь только бумагу, ручку и воду, и не смогут пользоваться заранее подготовленными конспектами. Продлится дебаты 90 минут.