45-ый президент США Дональд Трамп поставил себе цель стать также и 47-ым. Накануне исторических для Украины выборов в Соединенных Штатах, вспоминаем все, чем запомнился этот одиозный политик.

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Дополитическая жизнь Трампа

Детские годы и юность

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Квинсе, штат Нью-Йорк, в семье магната по недвижимости Фреда Трампа.

В 13 лет его отправили в военную академию из-за плохого поведения в школе. Там он проявил себя как способный организатор и спортсмен (играл в футбол и бейсбол).

Два года учился в Фордхемском университете. В 1968 году окончил Вортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета – получил степень бакалавра наук по экономике (специализация – финансы). После этого начал работать в компании своего отца.

Ньо-Йоркский магнат

Уже в 1971 году Трамп стал президентом компании по недвижимости, основанной его отцом: переименовал бизнес на "The Trump Organization", переехал на Манхэттен и расширил деятельность, начав строить и реконструировать небоскребы, гостиницы, казино и поля для гольфа.

С конца 90-х Трамп работает над несколькими проектами, связанными со строительством небоскребов (отелей и офисных зданий). В целом его бизнес в сфере недвижимости – очень успешный. Он даже лицензировал собственное имя: застройщики платят Трампу за то, чтобы он был "лицом" их проектов и продавал их недвижимость. Это – самая ценная часть бизнес-империи 45-го президента, которой сейчас руководят его дети.

Сегодня Трамп владеет рядом небоскребов, среди которых – "Trump World Tower", "Trump Tower" (расположены на Пятой авеню, что на Манхэттене), "AXA Center", "The Trump Building" (Нью-Йорк), "555 California Street" (Сан-Франциско). На стадии строительства находится самая высокая частная застройка Нью-Йорка – "Trump Place". Кроме того, в собственности Трампа – казино, объединенные в "Trump Entertainment Resorts", поля для гольфа (общая стоимость которых – более 120 млн долларов) и отели в разных странах мира.

С 1996 по 2015 год был владельцем компании "Miss Universe Organization", которая занимается проведением конкурсов красоты, в частности "Мисс Вселенная".

На момент избрания президентом, состояние Трампа достигало $3 млрд (хотя сам он называл другую цифру – 10 млрд долларов). С тех пор, по данным Bloomberg, его капитал уменьшился до 2,7 млрд долларов.

Карьера на телевидении

В 2003 году основал и стал исполнительным продюсером и ведущим развлекательного шоу "The Apprentice" (продолжалось до 2015 года). Популярность получила отдельная фраза из этого реалити – "You're fired!" ("Вы уволены!") – Трамп даже подал заявку на ее регистрацию, как бренда.

Дважды был номинирован на премию Emmy за комические роли самого себя в сериалах и фильмах – "Один дома-2", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Дни нашей жизни".

Благодаря этому и нескольким громким скандалам, связанным с личной жизнью, еще до президентства он стал одним из самых известных миллиардеров Штатов.

Личная жизнь

Трамп был трижды женат. В 1977 его первой женой стала чешская спортсменка и модель Ивана Зельникова, которая родила ему троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика. В 1992 году пара развелась.

В 1993 году Дональд Трамп женился на актрисе Марле Мейплз. Они имеют единственного общего ребенка Тиффани. Этот брак продержался до 1999 года.

Сейчас Трамп женат на бывшей словенской модели Мелании Кнаусс. Они поженились в 2005 году. Супруги имеют общего сына – Баррона Уильяма Трампа, которому недавно исполнилось 18 лет.

Трамп врывается в политику

Впервые о своих президентских амбициях Трамп заявил в 1987 году. В 2000 он принял участие в праймериз, как кандидат от Партии реформ.

Впрочем, только в 2015 году Трамп официально объявил о своей борьбе за пост президента США. В своих предвыборных речах он называл "американскую мечту" "мертвой", хвастался состоянием и успехами в бизнесе, а также обещал заставить Мексику заплатить за строительство пограничной стены. Эту страну Трамп обвинял в росте уровня преступности в самих США.

В конце концов, в 2016 году Трамп таки победил свою конкурентку – демократку Хиллари Клинтон, став первым президентом США, который не имеет военного, юридического или политического прошлого.

Президентство Трампа

За время своего президентства Трамп сделал следующие вещи:

вывел США из Парижского климатического соглашения (международная инициатива противодействия глобальному потеплению, одной из главных причин которого считается рост выбросов парниковых газов в атмосферу);

подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства – важного торгового соглашения;

запретил гражданам из семи мусульманских стран въезжать в США “из-за угрозы терроризма”;

ввел ряд жестких иммиграционных ограничений, ввел дополнительные торговые пошлины на товары из Китая и рекордно снизил налоги.

встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в 2018 году. Встреча лидеров США и КНДР произошла впервые в истории;

пытался наладить отношения с Россией, в частности Путиным.

В 2020 году Дональд Трамп надеялся баллотироваться на второй срок. Однако уступил сопернику-демократу Джо Байдену.

Скандалы и уголовные дела

В течение двух лет специальный прокурор расследовал вероятный сговор между участниками президентской кампании Трампа 2016 года и Россией. Тогда различные уголовные обвинения выдвинули 34 лицам, но не Трампу. Следствие так и не установило преступного сговора, однако подтвердило факт вмешательства спецслужб России в выборы в 2016 году.

Во время избирательной гонки, около 10 женщин обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Это произошло после того, как в "Washington Post" обнародовали ролик 2005 года, где Трамп говорит, что может щупать красивых женщин из-за того, что он – знаменитость. Все показания Трамп назвал ложью и угрожал судом каждой из тех, кто высказался.

Дональд Трамп был единственным главой государства, против которого дважды инициировали процедуру импичмента.

25 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске импичмента Дональду Трампу. Президента обвинили в давлении на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог раздобыть компромат на Хантера Байдена – сына демократа Джо Байдена. Сам Зеленский опроверг эту информацию. Палата представителей Конгресса объявила импичмент Трампу. А 13 февраля Сенат, возглавляемый республиканцами, оправдал 45-го президента США.

13 января 2021 года Палата представителей Конгресса вновь инициировала импичмент Трампу за месяц до окончания его президентских полномочий. Трампа обвиняли в подстрекательстве к штурму Капитолия в начале того же месяца. За объявление импичмента проголосовали 222 демократа и 10 республиканцев. Не поддержали решение 197 членов Республиканской партии.

Трамп также первый президент США, который представал перед судом по уголовным делам. Против него начато четыре дела.

В октябре 2016 года, за месяц до президентских выборов в США, адвокат Трампа Майкл Коэн договорился с адвокатом порноактрисы Сторми Дэниелс о выплате $130 тысяч за неразглашение информации о ее романе с Дональдом Трампом. Отмечается, что Трамп и Дэниелс имели интимные отношения в июле 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо в Калифорнии. Тогда бизнесмен уже был женат на Мелании Трамп. 30 мая 2024 года присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Экс-президент все обвинения отвергает.

о ее романе с Дональдом Трампом. Отмечается, что Трамп и Дэниелс имели интимные отношения в июле 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо в Калифорнии. Тогда бизнесмен уже был женат на Мелании Трамп. 30 мая 2024 года присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Экс-президент все обвинения отвергает. Трампа также обвиняют в том, что после того как покинул Белый дом, он хранил секретные документы в поместье Мар-а-Лаго во Флориде . В частности, там были планы нападения США на Иран, а также секретная разведывательная информация.

. В частности, там были планы нападения США на Иран, а также секретная разведывательная информация. Трамп проходит обвиняемым по делу о вмешательстве в выборы 2022 года, на которых он проиграл Байдену. Трампа и еще шесть соучастников обвиняют в сознательном распространении лжи о том, что на предыдущих выборах было широкомасштабное мошенничество и что на самом деле победил Трамп. В результате этой дезинформации произошел штурм Капитолия. 1 июля 2024 года решением шести судей против трех Верховный суд США постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом. Таким образом за Дональдом Трампом был признан определенный иммунитет по делу о штурме Капитолия.

Справка: Штурм Капитолия – насильственные протесты, прошедшие 6 января в Вашингтоне, организованные группой сторонников президента США Дональда Трампа, целью которых было изменить результаты президентских выборов 2020 года. Это случилось именно в день, когда Сенат должен был объявить победу Джо Байдена. Тогда в результате атаки Капитолия было 5 жертв, много раненых. В начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США объявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

Трампа и 18 других лиц обвиняют в препятствовании надлежащему признанию результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден. Отмечается, что Трамп звонил госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру 2 января 2021 года и давил на него, чтобы тот “нашел 11 780 голосов”. Трамп отрицает эти обвинения. Дату слушаний еще не назначили.

Мир в Украине за 24 часа

Во времена своего президенста Трамп обвинял Барака Обаму в бездействии в то время, как Россия аннексировала украинский Крым. Он убежден: это можно было предотвратить, но предшественник был слишком мягок в отношении Кремля.

Трамп оставил неизменной санкционную политику в отношении России, а также – поддержку украинской армии. В июне 2017 года встречался с президентом Украины Петром Порошенко, они обсудили территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Оборонный бюджет США за 2018 год предусматривал выделение Украине 350 миллионов долларов военной помощи, а также позволил предоставить нам оборонительное летальное оружие. Трамп тоже упрекал предшественника в том, что тот сделал значительно меньше для Украины, прислав армии "только подушки и одеяла".

27 февраля 2022 года Трамп осудил вторжение России в Украину, заявив, что Путин воспользовался слабостью Байдена, чтобы атаковать Украину. Впрочем, уже 2 августа того же года, Трамп заявил, что Украине надо было отказаться от Крыма и НАТО, чтобы избежать войны.

Впоследствии он неоднократно говорил, что имеет план, как завершить войну за 24 часа. Этот план заключался в том, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров.

The Washington Post утверждал, что мирная инициатива экс-президента заключается в отказе Украины от своих территорий в пользу России. Речь идет о том, чтобы Киев согласился признать российскими Крым и Донбасс.

Также Трамп заявлял, что "очень хорошо понимает" с президентом России Владимиром Путиным.

В конце июня 2024 года в СМИ появилась информация, что советники Трампа предложили ему план завершения войны в Украине, который тот согласовал. Он предусматривает прекращение боевых действий на существующей линии соприкосновения. Москву и Киев хотят усадить за стол переговоров путем угроз. Если Украина не согласится на это, тогда США прекратят поставлять ей военную помощь. Если Россия не захочет переговоров, тогда Вашингтон увеличит поддержку Киева.

Также во время дебатов с Байденом Трамп заявил, что условия Путина по миру в Украине "неприемлемы". Ранее глава Кремля согласился на мир при условии: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожья и Херсонщины, отказ от НАТО, снятия западных санкций.

Также во время дебатов политик подчеркнул, что война не должна была начаться. По мнению Трампа, именно из-за вывода американских войск из Афганистана и нехватки лидерства у Байдена началось полномасштабное вторжение – глава Кремля увидел слабость США и решил, что может позволить себе нападение.

Стоит отметить, что с осени 2023 года до конца апреля Конгресс США не мог принять пакет помощи Украине на более 60 миллиардов долларов, предложенный Байденом. "Застой" в процессе происходил из-за сопротивления республиканцев. Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывался ставить законопроект на голосование. Вероятно, это происходило под влиянием Трампа, который говорил, что поддержка Украины – это не стратегический интерес США.

Также кандидат в президенты выступал за идею кредитования Украины.

16 июня Дональд Трамп в свою очередь резко возмутился объемами помощи США Украине и заявил, что запросы Украины "никогда не прекращаются".

Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов,

– сказал Трамп на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте.

Что кроме мира в Украине, обещает Трамп в случае своей победы:

осуществить полную перезагрузку всего госаппарата, а именно уволить десятки тысяч госслужащих из исполнительной власти.

установить в США персональную диктатуру христианско-консервативно-националистического толка, опираясь на вольное толкование американской конституции, которая якобы дает президенту США абсолютный контроль за исполнительной ветвью власти.

не защищать страны НАТО от России. По мнению Трампа, страны Европы не должны полагаться на США в вопросах обороны, а увеличивать собственные расходы на оборону. Также политик угрожал выводом США из НАТО;

ввести крайне протекционистскую политику, в частности ввести универсальный тариф в 10% почти на все товары, ввозимые в США. Трамп допускает введение более чем 60%-го таможенного тарифа на продукцию из Китая.

Покушение на Трампа

13 июля, вечером, по американскому времени, Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Балтере, штате Пенсильвания. Во время речи кандидата в президенты неизвестный устроил стрельбу. Пуля прошила правое ухо политика. Еще один участник митинга погиб, есть также тяжело раненые.

Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из пригорода Питтсбурга. Крукс был зарегистрирован как республиканец, но пожертвовал средства демократам. Во время инцидента он был в футболке популярного YouTube-канала об оружии.

Вероятно, он стрелял из винтовки, находясь на крыше здания, расположенного неподалеку.

Самого Трампа доставили в больницу, которую он впоследствии покинул и отправился по делам в Нью-Джерси.

Ряд лидеров стран мира высказались в поддержку Трампа и осудили нападение на него. В частности, это сделали Джо Байден и Владимир Зеленский.