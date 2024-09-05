Ранее условия дебатов не могли согласовать, ведь переговоры между штабами кандидатов в президенты зашли в тупик. По одному из требований, микрофоны должны быть "выключены во время дебатов, за исключением кандидата, чья очередь говорить", однако Харрис настаивала, чтобы они оставались включенными.

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Харрис согласилась на условия Трампа относительно дебатов

На канале ABC News сообщили, что дебаты Харрис и Трампа продлятся 90 минут, но будут 2 рекламные паузы. Также известно, что дебаты будут проходить в Филадельфии в Национальном конституционном центре, аудитории в зале не будет.

Что касается главных условий дебатов, то канал опубликовал следующие правила:

Вопросы кандидатам в президенты США смогут задавать только модераторы встречи.

Время ответа будет ограничено двумя минутами.

Микрофоны будут выключаться на время выступления оппонента.

Кандидаты получат только бумагу, ручку и бутылку воды.

Пользоваться заранее подготовленными конспектами будет запрещено.

Участникам дебатов нельзя будет взаимодействовать с представителями своих предвыборных штабов на протяжении всего мероприятия, включая рекламные паузы.

Во вторник, 3 сентября, уже состоялась виртуальная жеребьевка с монетой, во время которой Трамп выиграл. Так, бывший президент США решил выбрать порядок высказываний, поэтому он выступит с последним заключительным словом.

В то же время Харрис выбирала позицию во время дебатов. Кандидат в президенты США от демократов решила стоять так, чтобы во время трансляции на экранах она была справа.