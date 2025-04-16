Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

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Что известно об инциденте

Как выяснилось, в мае 2023 года мужчина ехал на своем авто и решил присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца, который в то время как раз ехал в аэропорт. Далее мужчина пошел к самолету, возле которого внезапно обнял Шольца.

Мужчину сразу же задержала федеральная полиция. Как ни странно, он не оказывал сопротивления. После составления протокола его отпустили, а впоследствии передали дело в суд. Конечно же, в вынесении приговора объятия подсудимого с Шольцом сыграли лишь второстепенную роль. Но они спровоцировали дискуссии о безопасности канцлера.



В Германии оштрафовали мужчину за объятия с Шольцем / Фото AF

Как свое поведение объяснил сам мужчина

Как впоследствии выяснилось, мужчина находился под действием наркотиков. Он признал свою вину, раскаялся и пообещал исправляться.

В конце концов, окружной суд Франкфурта вынес решение:

приговорить мужчину к штрафу в размере 4500 евро,

запретить управление автомобилем на 2,5 года за создание опасности дорожному движению в сочетании с нарушением общественного порядка.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Между тем в Британии наказали 51-летнего экс-политика Роберта Холдена из Западного Йоркшира. Он устанавливал скрытые камеры в квартирах, которые сдавал женщинам, в течение 14 лет.