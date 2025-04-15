Инцидент произошел 13 апреля на интервью NBC News. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что известно о курьезной ошибке

На вопрос журналиста о странах, с которыми США ведут переговоры по торговым соглашениям, Наварро ответил:

С Великобританией, Европейским Союзом, Индией, Японией, Северной Кореей, Индонезией, Израилем.

Когда журналист уточнил, действительно ли он имел в виду Северную Корею, экс-советник Трампа отметил, что имел в виду Южную Корею. Он также добавил, что все названные им страны буквально "выстраиваются" в ожидании переговоров с Вашингтоном.

Интересно знать! Разница между Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей – фундаментальная во всем: политика, экономика, свободы, стиль жизни, культура. Хотя когда-то это была единая страна, сегодня это два совершенно разных мира.

Этот инцидент вызвал волну обсуждений в социальных сетях.

Кто такой Питер Наварро Это американский экономист, писатель и политический советник, известный прежде всего как советник Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленной политики. Он стал публичной фигурой во время предыдущего президентства Трампа, особенно благодаря своим жестким позициям по Китаю.

Ранее Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения на давление воды в душе, мотивируя это заботой о своих волосах. Предыдущее ограничение давления воды было экологической нормой, установленной во времена Барака Обамы для уменьшения потребления воды и энергии.