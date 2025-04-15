Інцидент стався 13 квітня на інтерв'ю NBC News. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також "Ісусе, будь ласка, дай нам сил": речниця Білого дому молиться, перш ніж вийти до журналістів

Що відомо про курйозну помилку

На запитання журналіста про країни, з якими США ведуть переговори щодо торгівельних угод, Наварро відповів:

З Великою Британією, Європейським Союзом, Індією, Японією, Північною Кореєю, Індонезією, Ізраїлем.

Коли журналіст уточнив, чи дійсно він мав на увазі Північну Корею, ексрадник Трампа зазначив, що мав на увазі Південну Корею.​ Він також додав, що всі названі ним країни буквально "шикуються" в очікуванні переговорів з Вашингтоном.

Цікаво знати! Різниця між Північною Кореєю (КНДР) та Південною Кореєю – фундаментальна у всьому: політика, економіка, свободи, стиль життя, культура. Хоча колись це була єдина країна, сьогодні це два абсолютно різні світи.

Цей інцидент викликав хвилю обговорень у соціальних мережах.

Хто такий Пітер Наварро Це американський економіст, письменник і політичний радник, відомий насамперед як радник Дональда Трампа з питань торгівлі та промислової політики. Він став публічною фігурою під час попереднього президентства Трампа, особливо завдяки своїм жорстким позиціям щодо Китаю.

Раніше Дональд Трамп підписав указ, що знімає обмеження на тиск води в душі, мотивуючи це турботою про своє волосся. Попереднє обмеження тиску води було екологічною нормою, встановленою за часів Барака Обами для зменшення споживання води та енергії.