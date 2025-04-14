Дональд Трамп заявил, что таким образом хочет "позаботиться о своих прекрасных волосах". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Об этом стало известно 10 апреля. Указ президент США Дональд Трамп подписал накануне, 9 апреля.

Контекст ситуации

Правило об ограничении давления воды в душах – это экологическая норма, которая была введена в США при президентстве Барака Обамы.

Ее цель заключалась в уменьшении потребления воды и энергии во время принятия душа. Согласно этому правилу, душевые головки должны были подавать не более чем 2,5 галлона воды в минуту (около 9,5 литров).

Это ограничение продолжило действовать и при президентстве Джо Байдена, который, в противовес Дональду Трампу, поддерживал экологические стандарты и усилия по борьбе с изменением климата.

Что об этом говорит Трамп

Свое решение Трамп аргументировал тем, что недостаточный напор воды в кране мешает ему ухаживать за своей шевелюрой.

Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока он не намокнет и не потечет каплями, каплями, каплями, это просто смешно,

– сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп подписал еще один необычный указ. Он повернул красную кнопку на своем столе, которая вызывает официанта с диетической колой.