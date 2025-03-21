Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Дональд Трамп в общении с журналистами признался, что вместе с ним в Белый дом вернулась и красная кнопка. Ранее Джо Байден забрал из кабинета кнопку, которой Трамп вызвал официанта с колой.

Что известно о кнопке с колой

Американский лидер отметил, что обожает диетическую колу, которая помогает ему держать себя в форме. По некоторым данным, Трамп выпивал до 12 банок диетической кока-колы в день во время своего первого срока. Поэтому, он приказал сделать у себя на столе красную кнопку.

Все думают, что это – ядерное оружие, они говорят, что если я нажму это, то начнется конец света,

– признался Трамп.

На самом же деле, этой кнопкой Трамп вызывает официанта, который приносит ему колу.

Интересно! Кнопка "Диетическая кола" была одной из первых вещей, которые президент повторно установил в Овальном кабинете.

Трамп имеет кнопку "Diet Coke" на своем столе: смотрите видео

Заметим, что в честь инаугурации компания Coca-Cola подарила Дональду Трампу памятную бутылку диетической кока-колы. Такая традиция в компании существует еще с 2005 года.