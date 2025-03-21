Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами зізнався, що разом з ним до Білого дому повернулася і червона кнопка. Раніше Джо Байден забрав з кабінету кнопку, якою Трамп викликав офіціанта з колою.

Що відомо про кнопку з колою

Американський лідер зазначив, що обожнює дієтичну колу, яка допомагає йому тримати себе у формі. За деякими даними, Трамп випивав до 12 банок дієтичної кока-коли на день під час свого першого терміну. Тож, він наказав зробити у себе на столі червону кнопку.

Всі думають, що це – ядерна зброя, вони кажуть, що якщо я натисну це, то розпочнеться кінець світу,

– зізнався Трамп.

Насправді ж, цією кнопкою Трамп викликає офіціанта, який приносить йому колу.

Цікаво! Кнопка "Дієтична кола" була однією з перших речей, які президент повторно встановив в Овальному кабінеті.

Трамп має кнопку "Diet Coke" на своєму столі: дивіться відео

Зауважимо, що на честь інавгурації компанія Coca-Cola подарувала Дональду Трампу пам'ятну пляшку дієтичної кока-коли. Така традиція у компанії існує ще з 2005 року.