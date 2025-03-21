На сторінці МОУ у тіктоці порахували, скільки чизбургерів можна купити за мільйон гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток Міністерства оборони України.

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До чого тут чизбургери

У Міноборони нагадали, що українці віком від 18 до 24 років, які готові долучитися до Сил оборони на один рік, можуть добровільно підписати контракт. Так українці зможуть заробити 1 мільйон гривень, який згодом можна витратити на будь-що… навіть на чизбургери.

Я не пропоную вам купити не один мільйон гривень чизбургерів. Я пропоную вам дещо інше — заробити один мільйон гривень,

– мовиться у відео.

МОУ пропонує вступити на контракт: дивіться відео

Скільки є чизбургерів можна купити на мільйон

У ролику Міноборони порахували, що за 1 мільйон гривень можна купити 15 625 чизбургерів. Такий жарт у соцмережах сприйняли неоднозначно. Але ж такі прорахунки є лише теоретичними та мають розважальний характер.

Звісно ж, кожен, хто вступить на контракт, може витратити 1 мільйон як йому заманеться. Відео – це лише зайве нагадування про те, що така можливість існує.

Довідка. 7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що для залучення в армію українців 18 – 24 років в Україні запровадять річний контракт із високим грошовим забезпеченням. 11 лютого Міноборони України офіційно запустило формат добровільної служби за контрактом. До ЗСУ охочі віком від 18 до 24 років можуть долучитися на 1 рік. Однак ті, хто підпишуть контракт, обійматимуть лише бойові посади.

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