На странице МОУ в тиктоке посчитали, сколько чизбургеров можно купить за миллион гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток Министерства обороны Украины.

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При чем здесь чизбургеры

В Минобороны напомнили, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год, могут добровольно подписать контракт. Так украинцы смогут заработать 1 миллион гривен, который впоследствии можно потратить на что угодно... даже на чизбургеры.

Я не предлагаю вам купить не один миллион гривен чизбургеров. Я предлагаю вам нечто другое - заработать один миллион гривен,

– говорится в видео.

МОУ предлагает поступить на контракт: смотрите видео

Сколько чизбургеров можно купить на миллион

В ролике Минобороны посчитали, что за 1 миллион гривен можно купить 15 625 чизбургеров. Такую шутку в соцсетях восприняли неоднозначно. Но такие просчеты являются лишь теоретическими и имеют развлекательный характер.

Конечно же, каждый, кто вступит на контракт, может потратить 1 миллион как ему заблагорассудится. Видео – это лишь лишнее напоминание о том, что такая возможность существует.

Справка. 7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18 – 24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением. 11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы по контракту. В ВСУ желающие в возрасте от 18 до 24 лет могут присоединиться на 1 год. Однако те, кто подпишут контракт, будут занимать только боевые должности.

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