Соцсети не могли оставить этот факт без внимания, поэтому сразу создали немало мемов. Самые смешные из них для вас собрал 24 Канал.

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Что этому предшествовало

Администрация Дональда Трампа объявила о новом этапе таможенной политики, направленной на "защиту американской экономики". На этот раз под удар попали... необитаемые острова. Вместе с пингвинами и тюленями, которые там живут.

Речь идет о пошлинах, введенных на островах Херд и Макдональд. Их население составляет 0 человек. Несмотря на это, Трамп ввел пошлины в размере 10% на основы. Кроме островов Херд и Макдональд, новые пошлины были также наложены на другие австралийские внешние территории, такие как остров Норфолк, который имеет небольшое население и ограниченный объем экспорта.

Реакция сети

Конечно, украинцы в соцсетях сразу начали шутить о том, что Трамп ввел пошлины из-за того, что пингвины были не в костюмах и не имели с собой карт. Эта шутка отсылает нас к встрече Трампа и Зеленского в Белом доме, когда американцы набросились на украинского лидера за то, что он пришел на встречу не в костюме.



Трамп ввел пошлины на необитаемые острова / Фото из сети



Все из-за того, что у пингвинов не было карт / Фото из сети



Надо было звать Лукашенко, у него карт вдоволь / Фото из сети

Также соцсети попытались представить, какой может быть реакция пингвинов на введенную пошлину.



Илону Маску приготовиться / Фото из сети



Ожидаем мощный ответ пингвинов / Фото из сети



Реакция пингвинов на введение пошлины / Фото из сети



Америке приготовиться / Фото из сети



Пингвины шокированы политикой Трампа / Фото из сети



Идеальная тактика / Фото из сети



Соцсети ищут тайный след / Фото из сети