Самые смешные мемы и шутки про 1 апреля для вас собрал 24 Канал.

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Один из самых любимых способов пошутить в интернете – запустить ложную, но правдоподобную новость. Например, соцсети ежегодно пестрят "сенсациями" вроде:

"Илон Маск купил Луну и объявил ее независимой республикой".

"Google представил новую функцию, которая читает мысли пользователей".

Но напомним, что нужно быть бдительными и тщательно проверять информацию, чтобы вас не обманули.



Шутки про 1 апреля / Фото Unsplash

Популярные шутки на 1 апреля

Доехал нормально, целую. Твоя крыша.

***

Прекрати вилять бедрами, а то меня укачало. Твой смартфон.

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Уважаемый абонент! Ваша задолженность составляет 3000 поцелуев. Просьба вернуть.

***

Коляска на мотоцикле была плохо закреплена, поэтому Олег и Ольга разошлись красиво.

***

– Ты такая счастливая ходила вчера. Даже глаза светились.

– У тебя появился кто-то?

– Да.

– Деньги.

***

– В женщине должна быть загадка.

– Ты хочешь сказать, у меня нет загадок?

– Одна загадка, понимаешь, а не сборник заданий!

Мемы к 1 апреля

Ну и конечно же, какое 1 апреля без мемов! Это именно то, что заставляет нас улыбаться и поднимает настроение.



Мемы к 1 апреля / Фото из сети



Забавные картинки к 1 апреля / Фото "Хочу!"



Шутки про 1 апреля / Фото из сети / Фото из сети



Мемы о 1 апреля / Фото из сети / Фото из сети

Больше о том, какие розыгрыши можно подготовить для друзей и семьи на 1 апреля – читайте по ссылке.

История праздника

История 1 апреля как Дня смеха имеет несколько версий происхождения: