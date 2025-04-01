Если вы хотите повеселить друзей, коллег или родных, но не знаете, как это сделать – читайте материал от 24 Канала.
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Шутки для офиса и работы
- "Ненастоящая клавиатура" – накройте клавиатуру коллеги пленкой или замените раскладку клавиш.
- "Компьютер завис" – сделайте скриншот рабочего стола, установите его как обои и скройте все иконки.
- "Звуковой сюрприз" – замените звук сообщений на что-то необычное, например, громкий крик или веселые аплодисменты.
Как разыграть коллег в офисе / Фото Unsplash
Розыгрыши для друзей
- "Соленый кофе" – подсыпьте щепотку соли вместо сахара в напиток.
- "Ненастоящий звонок" – поставьте будильник на телефоне друга на 3:00 ночи.
Семейные розыгрыши
- "Цветное молоко" – добавьте пищевой краситель в молоко или апельсиновый сок.
- "Липкая мышь" – приклейте внизу мышки кусочек скотча, чтобы она перестала работать.
- "Исчезнувшая туалетная бумага" – спрячьте все рулоны в ванной комнате.
Главное – не обижать людей! Пусть ваши шутки приносят только положительные эмоции. Хорошего Дня смеха!