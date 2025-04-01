Если вы хотите повеселить друзей, коллег или родных, но не знаете, как это сделать – читайте материал от 24 Канала.

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Шутки для офиса и работы

"Ненастоящая клавиатура" – накройте клавиатуру коллеги пленкой или замените раскладку клавиш.

"Компьютер завис" – сделайте скриншот рабочего стола, установите его как обои и скройте все иконки.

"Звуковой сюрприз" – замените звук сообщений на что-то необычное, например, громкий крик или веселые аплодисменты.



Как разыграть коллег в офисе / Фото Unsplash

Розыгрыши для друзей

"Соленый кофе" – подсыпьте щепотку соли вместо сахара в напиток.

"Ненастоящий звонок" – поставьте будильник на телефоне друга на 3:00 ночи.

Семейные розыгрыши

"Цветное молоко" – добавьте пищевой краситель в молоко или апельсиновый сок.

"Липкая мышь" – приклейте внизу мышки кусочек скотча, чтобы она перестала работать.

"Исчезнувшая туалетная бумага" – спрячьте все рулоны в ванной комнате.

Главное – не обижать людей! Пусть ваши шутки приносят только положительные эмоции. Хорошего Дня смеха!