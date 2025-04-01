Якщо ви хочете повеселити друзів, колег або рідних, але не знаєте, як це зробити – читайте матеріал від 24 Каналу.

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Жарти для офісу та роботи

"Несправжня клавіатура" – накрийте клавіатуру колеги плівкою або замініть розкладку клавіш.

"Комп'ютер завис" – зробіть скріншот робочого столу, встановіть його як шпалери та приховайте всі іконки.

"Звуковий сюрприз" – замініть звук повідомлень на щось незвичне, наприклад, гучний крик або веселі аплодисменти.



Як розіграти колег в офісі / Фото Unsplash

Розіграші для друзів

"Солона кава" – підсипте дрібку солі замість цукру у напій.

"Несправжній дзвінок" – поставте будильник на телефоні друга на 3:00 ночі.

Сімейні розіграші

"Кольорове молоко" – додайте харчовий барвник у молоко або апельсиновий сік.

"Липка миша" – приклейте донизу мишки шматочок скотчу, щоб вона перестала працювати.

"Зниклий туалетний папір" – сховайте всі рулони у ванній кімнаті.

Головне – не ображати людей! Нехай ваші жарти приносять лише позитивні емоції. Гарного Дня сміху!