Якщо ви хочете повеселити друзів, колег або рідних, але не знаєте, як це зробити – читайте матеріал від 24 Каналу.
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Жарти для офісу та роботи
- "Несправжня клавіатура" – накрийте клавіатуру колеги плівкою або замініть розкладку клавіш.
- "Комп'ютер завис" – зробіть скріншот робочого столу, встановіть його як шпалери та приховайте всі іконки.
- "Звуковий сюрприз" – замініть звук повідомлень на щось незвичне, наприклад, гучний крик або веселі аплодисменти.
Як розіграти колег в офісі / Фото Unsplash
Розіграші для друзів
- "Солона кава" – підсипте дрібку солі замість цукру у напій.
- "Несправжній дзвінок" – поставте будильник на телефоні друга на 3:00 ночі.
Сімейні розіграші
- "Кольорове молоко" – додайте харчовий барвник у молоко або апельсиновий сік.
- "Липка миша" – приклейте донизу мишки шматочок скотчу, щоб вона перестала працювати.
- "Зниклий туалетний папір" – сховайте всі рулони у ванній кімнаті.
Головне – не ображати людей! Нехай ваші жарти приносять лише позитивні емоції. Гарного Дня сміху!