Найсмішніші меми та жарти про 1 квітня для вас зібрав 24 Канал.

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Один із найулюбленіших способів пожартувати в інтернеті – запустити неправдиву, але правдоподібну новину. Наприклад, соцмережі щороку рясніють "сенсаціями" на кшталт:

  • "Ілон Маск купив Місяць і оголосив його незалежною республікою".
  • "Google представив нову функцію, яка читає думки користувачів".

Але нагадаємо, що потрібно бути пильними та ретельно перевіряти інформацію, аби вас не обманули.


Жарти про 1 квітня / Фото Unsplash

Популярні жарти на 1 квітня

Доїхав нормально, цілую. Твій дах.

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Припини виляти стегнами, а то мене заколисало. Твій смартфон.

***

Шановний абоненте! Ваша заборгованість становить 3000 поцілунків. Прохання повернути.

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Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво.

***

– Ти така щаслива ходила вчора. Аж очі світилися.
– У тебе з'явився хтось?
– Так.
– Гроші.

***

– У жінці має бути загадка.
– Ти хочеш сказати, у мене нема загадок?
– Одна загадка, розумієш, а не збірка завдань!

Меми до 1 квітня

Ну і звісно ж, яке 1 квітня без мемів! Це саме те, що змушує нас посміхатися та підіймає настрій.

Меми до 1 квітня
Меми до 1 квітня / Фото з мережі

Кумедні картинки до 1 квітня
Кумедні картинки до 1 квітня / Фото "Хочу!"

Жарти про 1 квітня
Жарти про 1 квітня / Фото з мережі


Меми про 1 квітня / Фото з мережі

Більше про те, які розіграші можна підготувати для друзів та родини на 1 квітня – читайте за посиланням.

Історія свята

Історія 1 квітня як Дня сміху має кілька версій походження:

  • одна з найпоширеніших пов'язана зі зміною календаря у Франції в 16 столітті, коли Новий рік перенесли з 1 квітня на 1 січня, а тих, хто продовжував святкувати у квітні, називали "квітневими дурнями";
  • інші дослідники пов'язують це свято з давньоримськими та індійськими фестивалями, що відзначали прихід весни жартами та веселощами.