Найсмішніші меми та жарти про 1 квітня для вас зібрав 24 Канал.

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Один із найулюбленіших способів пожартувати в інтернеті – запустити неправдиву, але правдоподібну новину. Наприклад, соцмережі щороку рясніють "сенсаціями" на кшталт:

"Ілон Маск купив Місяць і оголосив його незалежною республікою".

"Google представив нову функцію, яка читає думки користувачів".

Але нагадаємо, що потрібно бути пильними та ретельно перевіряти інформацію, аби вас не обманули.



Жарти про 1 квітня / Фото Unsplash

Популярні жарти на 1 квітня

Доїхав нормально, цілую. Твій дах.

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Припини виляти стегнами, а то мене заколисало. Твій смартфон.

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Шановний абоненте! Ваша заборгованість становить 3000 поцілунків. Прохання повернути.

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Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво.

***

– Ти така щаслива ходила вчора. Аж очі світилися.

– У тебе з'явився хтось?

– Так.

– Гроші.

***

– У жінці має бути загадка.

– Ти хочеш сказати, у мене нема загадок?

– Одна загадка, розумієш, а не збірка завдань!

Меми до 1 квітня

Ну і звісно ж, яке 1 квітня без мемів! Це саме те, що змушує нас посміхатися та підіймає настрій.



Меми до 1 квітня / Фото з мережі



Кумедні картинки до 1 квітня / Фото "Хочу!"



Жарти про 1 квітня / Фото з мережі



Меми про 1 квітня / Фото з мережі

Більше про те, які розіграші можна підготувати для друзів та родини на 1 квітня – читайте за посиланням.

Історія свята

Історія 1 квітня як Дня сміху має кілька версій походження: